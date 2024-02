Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Martedì 13 febbraio alle 20.30, anche in diretta su Radio3 e in live streaming su www.raicultura.it

Dal travolgente Can can dall’Orphée aux enfers (Orfeo all’inferno) di Jacques Offenbach all’Ouverture da Die Fledermaus (Il pipistrello) di Johann Strauss Jr., passando per una scelta di pagine danzanti come il valzer Gold und Silber op. 79 di Franz Lehár, o Danza spagnola da La vida breve e la Danza finale da El sombrero de tres picos di Manuel de Falla.

È il tradizionale “Concerto di Carnevale” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma martedì 13 febbraio alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, trasmesso in live streaming sul portale di Rai Cultura e in diretta su Radio3.

Sul podio è impegnato il direttore d’orchestra americano di origine estone Kristjan Järvi, frequente ospite dell’OSN Rai. Anche produttore, compositore, arrangiatore e con all’attivo più di 60 album, Järvi ha calcato i più rinomati palcoscenici internazionali, dirigendo il grande repertorio, da Wagner a Čajkovskij, passando per la musica contemporanea di Steve Reich e fino al rock alternativo dei Radiohead. Ha collaborato inoltre con personalità di spicco della scena artistica, musicale e cinematografica, componendo anche musiche per film e per la serie Babylon Berlin di Tom Tykwer del 2017, di cui nel concerto torinese propone Babylon Charleston nella versione remixata nel 2020.

Il programma è completato dalla Toccata Little train of Caipira dalla Bachianas brasileiras n. 2, dalla Fête polonaise da Le roi malgré lui di Emmanuel Chabrier, e da Erinnerung an Ernst, oder “Der Karneval in Venedig” di Johann Strauss padre, in pieno spirito carnascialesco. Non mancano poi una celebre pagina operistica come la Sinfonia da L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini e la sognante Barcarolle da Les contes d’Hoffmann (I racconti di Hoffmann) ancora di Offenbach.