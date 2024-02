Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Amiche ed Amici carissimi non so voi, ma io ho una predilezione per il bagno! Lo considero il mio regno e come tale lo adorno di piacevoli oggetti sia funzionali che decorativi atti a riservarmi una gradevole accoglienza, alleviandomi così il broncio per il sonno del mattino e la stanchezza della sera.

In effetti, il bagno è il luogo in cui trascorriamo buona parte del nostro tempo, dalla doccia galvanizzante del mattino, seguita da creme e trucco per noi femminucce o dalla rasatura per i maschietti, al rilassante bagno serale, immersi in oli o schiume riecheggianti il nostro profumo preferito, circondati da candele e musica di sottofondo, cui far seguire la gradevolezza di una morbida crema vellutante spalmata sulla pelle.

Certamente questi riti possono consumarsi anche in ambienti meno gradevoli, tuttavia perché privarsi di quel tocco in più? Se rivestimenti marmorei e statue richiedono un oneroso investimento, non necessariamente bello vuole dire costoso: una piantina sopra una mensola, il quadro che ci piace, un tappeto che armonizzi con il rivestimento e s’intoni con gli asciugatoi… non ci vuole molto, no?

Tendenzialmente si dedica maggiore attenzione al living, concentrando in quella zona gli oggetti più prestigiosi, penalizzando – a volte – l’area circostante, che, se ci pensiamo, è quella maggiormente preposta a condividere i nostri momenti più intimi… quelli più importanti.

In contrapposizione al criterio culturale impostosi nella seconda metà del ‘900, che vede nel bagno uno spazio minoritario, nell’antichità, alla stanza da bagno veniva attribuito grande valore. Si pensi ai famosi e favolosi bagni della regina di Cnosso!

La cura del corpo ha accompagnato e caratterizzato lo sviluppo della civiltà sin dai tempi più antichi. Vari attestati pervengono dalle culture greca e romana, a testimonianza che soprattutto le persone più facoltose trascorrevano molto tempo alle terme pubbliche, sotto l’auspicio della Dea Igea, dal cui nome derivò il termine igiene.

Purtroppo, il medioevo fu un periodo di regressione sotto questo aspetto, dovuto alla mancanza di conoscenze tecniche atte alla costruzione di impianti di scarico e fognature e, con la conseguente carenza di igiene – causa di malattie infettive – si diffusero dicerie popolari che contribuirono non poco all’allontanamento delle persone dall’acqua per lavarsi oltre al completo declino dei bagni pubblici. Anche nei secoli successivi continuò a persistere l’errata convinzione che lavarsi troppo spesso potesse nuocere alla salute. Soltanto nel XVIII secolo si riaffermò la pulizia personale con la conseguente rinascita dei bagni. Tuttavia, la consapevolezza dell’importanza dell’igiene personale, si diffuse solo nei primi anni del XX secolo, periodo in cui la progettazione architettonica si occupò delle esigenze igienico-sanitarie collocando il bagno dapprima in un’appendice esterna alle abitazioni – con stanzini in fondo al ballatoio – sino a dedicare una stanza all’interno delle abitazioni più prestigiose. Dal secondo dopoguerra, il bagno entrò nelle abitazioni private su larga scala, ma, fatta eccezione per le case eleganti, occupò quasi sempre uno spazio “privativo”.

Concludo con un sorriso nel ricordare che solo a partire dal Rinascimento, grazie allo sviluppo di mezzi tecnici, come l’alambicco, si arrivò alla diffusione del profumo, cosicchè all’inizio dell’epoca moderna… erano soliti – specie i nobili e la borghesia – solo a spruzzarsi abbondantemente di profumo, nonché incipriarsi parrucche e capelli, ovviando – si fa per dire – alla scarsa igiene e all’effetto d’unto! Che fossero i precursori di coloro che oggi – privi di rispetto ed amore per se stessi oltreché per chi li circonda – irritano il nostro olfatto, privilegiando il deodorante ad una sana pulizia?

Un abbraccio!

Daniela Cavallini