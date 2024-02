Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !



Il poeta Massimo Zecca omaggia il Friuli | Angela Caputo





Due comuni della provincia di Pordenone – Sacile e Brugnera – vengono valorizzati con cinque poesie motivazionali e suggestive.



Poesie d’amore, introspettive, ma anche celebrative di personaggi storici e perché no anche del territorio. Sono proprio quelle suggestive e motivazionali di Massimo Zecca, poeta e inventore salentino, da molti anni residente nel Pordenonese, dal quale ha tratto ispirazione per la sua produzione legata ai luoghi.

Zecca è impegnato anche in altri ambiti non letterari, lavorando a numerosi progetti. In particolare è già noto per avere brevettato un’invenzione accolta con interesse e riconoscenza. Si tratta di una piattaforma aerostatica polifunzionale, denominata ZM-08, di tipo frenato, sollevabile ad altezze variabili, prevista per sostenere sistemi d’antenna per trasmissioni radio in fonia e dati. A bordo di possono installare una pluralità di apparecchi, ad esempio dispositivi di rilevamento aereo. I campi di impiego sono per calamità naturali, sicurezza e soccorso in montagna, sport, operazioni di polizia, operazioni militari, rilevazioni meteorologiche, rilevazione inquinamento atmosferico, ricerche archeologiche, campo mediatico/giornalistico, controllo viabilità, videosorveglianza, sperimentazioni. Ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti. Al contempo continua a lavorare su altre ideazioni. Già noto quindi per le sue invenzioni, si sta facendo strada nel campo letterario, donando aforismi, pensieri e poesie, molto apprezzati dai suoi followers. Zecca, nonostante i suoi numerosi impegni, trova il tempo anche per occuparsi del sociale. L’autore infatti è un astrofilo: possiede rilevanti attrezzature che investe sovente per offrire serate dedicate all’osservazione astronomica nella provincia di Pordenone, in particolare a Sacile, Brugnera e comuni limitrofi. Sebbene fortemente legato alla sua terra pugliese (in passato, ha promosso diverse iniziative per il territorio salentino), ha dedicato cinque poesie ai comuni di Sacile e Brugnera.

Iniziamo con la comunità sacilese, alla quale è regalato il componimento “Sacile Livenza”, una poesia motivazionale e raffinata, di cui si può accedere all’opera cliccando al seguente link:

https://www.facebook.com/share/v/d9hvCos6LMAtzZsA/



Questo componimento offre delle immagini suggestive che comunicano al lettore un messaggio ben preciso: la felicità la si trova sovente davanti ai nostri occhi e molto spesso non ce ne accorgiamo. Il poeta ci invita a scrutare maggiormente le bellezze della natura per assorbire l’energia necessaria per raggiungere momenti di gaiezza e superare le avversità della vita. Questa poesia è un omaggio prezioso e dovuto a una città tra le perle del Triveneto. Il componimento è diviso in quattro strofe. Nella prima appare l’immagine della farfalla che, volando libera e affascinata da questo luogo incantato, decide di immergersi nel fiume definito “magico” non solo per la bellezza ma anche per le trasformazioni che è in grado di operare. Infatti, nella seconda strofa, dopo essersi inabissata la farfalla riemerge ma subendo la metamorfosi in pianoforte. La farfalla non muore, non perde la sua libertà, semmai rinasce grazie all’arte. È la cultura ciò che sopravvive a tutto, anche al naturale ciclo della vita. Nella terza strofa il pianoforte dà vita a una melodia celestiale che risuona tra le rive del Livenza. Infine la poesia si conclude con l’immagine suggestiva dei salici piangenti che, ammaliati da tanta magia, affrettano la crescita delle fronde per adagiare le loro metaforiche membra alla fonte del fiume nel tentativo di attingere anch’essi energia e magari trasformarsi in un nuovo strumento. La poesia presenta una serie di rimandi al patrimonio letterario poetico italiano del Novecento, in particolare al “panismo” di Gabriele D’Annunzio di cui riprende il forte legame con la natura al punto da personificarla. Il pianoforte che emerge dalle acque simboleggia la cultura e ci ricorda anche il forte legame di questa città al suo passato storico nascosto ma non sommerso tra le sue acque. Non a caso tante testimonianze del passato di Sacile sono ancora nascoste nelle parti sotterranee della città e chissà magari questa poesia può diventare un monito per incentivare la ricerca dei reperti storici.

Massimo Zecca dedica anche quattro poesie a Villa Varda, uno splendido parco, sito nel comune di Brugnera in provincia di Pordenone. Ogni componimento si riferisce a una precisa stagione. Questo dimostra che l’autore è talmente ammaliato da tale luogo che non gli sarebbe bastata una poesia per descrivere tutte le emozioni assorbite nel tempo. Si può accedere alle opere cliccando ai seguenti link:

Inverno: https://www.facebook.com/share/p/MnBMES15n8AHHTwg/



Primavera:

https://www.facebook.com/share/p/pqMyUqmAUWDSWdp6/



Estate:

https://www.facebook.com/share/p/k9Biv6d6i4Dvvcha/



Autunno:

https://www.facebook.com/share/p/4rKevbANLZL7npQ9/







L’autore ha colto molteplici spunti stagionali creando delle poesie motivazionali che stimolano l’immaginazione, generando intense emozioni tra i lettori. Tantissimi infatti gli apprezzamenti ricevuti, sia sulle sue pagine social che dal vivo. Zecca con tali opere ha contribuito senza dubbio a far conoscere in tutta Italia le bellezze di Brugnera e Sacile. Un omaggio a questi due comuni uniti e vicini che hanno in comune bellezze paesaggistiche incomparabili e che vale la pena di visitare. Da Sacile in particolare tante persone sono passate nel corso degli anni, sia per chi ha svolto servizio militare e di leva e sia per chi si è ritrovato a trovare lavoro nei comuni limitrofi al punto da essere definito “la perla del Triveneto” o “la piccola Venezia”. Queste poesie rappresentano infine segno che non andrà via e che rimarrà sempre indelebile nella memoria come melodia unica, distinta e raffinata. L’augurio è che possano essere ancora più apprezzate e diventare il biglietto da visita per conoscere meglio le bellezze naturali del Friuli.



Chi volesse seguire Massimo Zecca può trovare indicazioni ai seguenti link social:

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/masssimozecca

Profilo facebook

https://www.facebook.com/massimo.zeccas

Profilo Instagram

https://www.instagram.com/massimozecca?igsh=MXFpOHAyencyMmc4eQ==

Link brevetti

https://www.massimozecca.com/descrizione/