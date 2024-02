Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Intervista a Ileana Aprea

Una scrittrice psicologa | Angela Caputo





Oggi incontriamo Ileana Aprea, scrittrice napoletana, classe 1971, con doppia laurea in Psicologia e in Teorie e Pratiche dell’antropologia, master in Pedagogia familiare, Scienze criminologiche, Antropologia e Archeologia forense. Attualmente svolge la professione di consulente in psicologia clinica e pedagogista familiare ANPEF. Ha all’attivo numerose pubblicazioni fin dal 2006, in particolare l’ultimo suo lavoro è

“Come zenzero e Cannella” (Pandilettere ed., 2023)



Allora, Ileana, cosa nasce in te per prima passione: lo studio della psicologia o la scrittura?



Non saprei dire precisamente quale delle due passioni sia nata prima. Riguardo alla scrittura conservo ancora dei fogli di quaderno con scritte delle poesie, naturalmente quelle che può scrivere una bambina! Riguardo alla passione per la psicologia mia madre dice sempre che, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io rispondevo la psicologa!





Come ti sei trovata nei panni della scrittrice?



Come ho detto, scrivo poesie da sempre e il mio primo libro è stato una raccolta di poesie dal titolo “Un buco nel cuore”. Poi le cose si evolvono e sono arrivata alla narrativa, anche se continuo comunque a scrivere e pubblicare poesie quando mi capita l’ occasione.





Che cosa rappresenta per te la scrittura? Come riesci a conciliare le tue attività con il lavoro ?



La scrittura è una parte importante di me e non potrei mai farne a meno. E conciliare l’attività di scrittrice con il lavoro è facile quando le cose le fai con passione e comunque la libera professione aiuta! Inoltre ho trovato il modo anche di unire le due passioni grazie ad un progetto di collaborazione con CSDR writing con cui ho iniziato a creare dei saggi su temi specializzati, quali ad esempio il bullismo e ad una collaborazione radiofonica con Words& more parole ed altro C.S.D.R radio. Una nuova esperienza per me ma estremamente stimolante.





Quali sono gli autori che hanno influenzato la tua produzione scritta ?



Riguardo alla poesia non so se ha influenzato il mio modo di scrivere ma amo molto Eugenio Montale. Riguardo alla narrativa non saprei rispondere perché leggo e ho sempre letto di tutto.





L’ultima tua opera si intitola “Come zenzero e cannella”. Ci racconti la genesi e il significato (senza spoilerare troppo)?



La genesi del titolo è stata naturale così come lo è anche il mio modo di scrivere. E devo dire che “Come zenzero e cannella” genera sempre molta curiosità e quando mi fanno questa domanda io puntualmente rispondo: lo scoprirete solo leggendo in quanto il perché della scelta del titolo si scopre solo alla fine!



Progetti per il futuro ?



Progetti per il futuro ne ho molti nel cassetto dato che “Come zenzero e cannella” è un po’ il sequel del mio primo romanzo “Giochi di specchi riflessi”, ho iniziato a lavorare su un terzo in quanto vorrei concludere una trilogia. Poi ho in cantiere un romance storico a quattro mani e mi piacerebbe cimentarmi nella scrittura di un romanzo fantasy visto che ho già pubblicato un racconto dal titolo “Fuoco sacro” incluso nell’ antologia “La pietra azzurra e altri racconti” uscita di recente. Infine mi piacerebbe sperimentare la scrittura di un romance del quale ho già in mente la trama.”



