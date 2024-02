Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Con una scrittura diretta, incisiva e appassionata Lamberto Giusti riesce a trasportare il lettore all’interno di questo libro storico-biografico, estraendo momenti e sentimenti passati. L’autore espone una realtà per certi versi dimenticata e dolorosa dell’Italia fascista e colonialista

Benvenuto tra le nostre pagine. Faccia conoscere Lamberto Giusti ai nostri lettori: Per molti anni ho svolto attività giornalistica partendo da quella di addetto stampa di una società calcistica professionistica per poi passare a lavorare in un’emittente televisiva a carattere regionale della quale sono successivamente diventato direttore responsabile. Ho maturato altre esperienze in radio, quotidiani online, sono stato responsabile della comunicazione in un’agenzia pubblicitaria e media manager di diversi politici a carattere regionale e nazionale. Chiusa la parentesi con la politica mi sono dedicato alla scrittura di romanzi e “Il ribelle” è il terzo che pubblico.

Ha appena pubblicato il romanzo Il ribelle edito da LifeBooks. Ci parli di questo libro tratto da una storia vera: La vicenda narrata è quella di Omar al-Mukhtar capo della rivolta senussita contro il colonialismo italiano che per oltre vent’anni combatté contro il nostro esercito in Libia. Il suo nome venne portato alla ribalta dal leader libico Gheddafi che nel 2009 venne in visita ufficiale in Italia. Scendendo dall’aereo Gheddafi mostrò sul bavero della giacca la foto di un arabo in catene in mezzo a militari italiani. In effetti di al-Mukhtar nei libri se ne parla poco. L’unica certezza è che dopo la cattura venne rapidamente processato e impiccato. A quel tempo la famiglia di mia mamma viveva nella colonia libica, a Bengasi. Mio nonno era traduttore Capo di Prima Classe presso il tribunale e, pur se non direttamente, visse i giorni convulsi della cattura e del processo al leader della rivolta. Ho voluto unire una vicenda storica a quella della mia famiglia, ideando un romanzo che oscilla tra realtà storica e fantasia allo scopo di non far dimenticare certi periodi che fanno parte della storia d’Italia e, al contempo, rendere omaggio alla famiglia di mia mamma.

Che difficoltà ha incontrato nella stesura di questo romanzo? Difficoltà nessuna e non voglio sembrare presuntuoso dicendo ciò. Sicuramente ha richiesto un intenso lavoro di ricerca sia per quanto riguarda la vicenda di Omar al-Mukhtar che per quello che concerne Bengasi e la vita al tempo in cui era una colonia italiana. Fortunatamente mia mamma aveva conservato della documentazione in cui si descrivevano palazzi, vie, località circostanti e così il mio compito è stato agevolato. Al resto ha pensato la fantasia che è diventata il collante tra realtà storica e finzione letteraria.

Quanto è importante la storia nel presente? Dovrebbe essere importante, se l’uomo tenesse conto delle lezioni che la storia, che si ripete frequentemente, ci ha dato nel tempo. Ma il concetto di ‘storia maestra di vita’ viene continuamente sbugiardato da quello che succede quotidianamente. Dopo la Seconda guerra mondiale l’umanità sperava che non ci sarebbero più state delle guerre. Invece c’è stata subito la guerra di Corea e poi quella del Vietnam, le guerre tra arabi e israeliani, i conflitti più recenti in Jugoslavia, in Iraq, Iran, Afganistan e oggi il conflitto tra Russia e Ucraina e quello che vede Israele contro i palestinesi. L’uomo non tiene conto delle lezioni della storia e tende a dimenticare. Nel mio piccolo, con “Il ribelle” cerco di mantenere viva la memoria di una storia che ci riguarda direttamente e che è rimasta per troppo tempo nel dimenticatoio.

Prossimi impegni o scritti? I prossimi impegni riguardano soprattutto le presentazioni che abbiamo organizzato per “Il ribelle”. Per la prima volta da quando mi vengono pubblicati dei romanzi potrò uscire dal ristretto ambito della mia provincia per andare in giro per l’Italia a proporre questo mio ultimo lavoro. Poi, se la risposta sarà positiva, potrò tornare a occuparmi di ciò che conservo nel cassetto e cioè altri tre romanzi che sono già a buon punto ma che devono attendere l’esito de “Il ribelle”.