Ci parli del tuo libro, “LE AVVENTURE DELL’AVVOCATO BOUVIER”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

Ho preso spunto da ciò che può essere la vita di ogni giorno in un ambiente medio borghese. Il messaggio per i miei lettori è: impariamo a vivere la vita con ironia, perché come per il mio protagonista le cose spesso si aggiustano anche quando ci si trova nel caos. Un episodio che trovo particolarmente esilarante è Il matrimonio di Pierre: in un contesto strettamente familiare, François si destreggia mostrandosi goffo ma anche sicuro di sé. Fanno da sfondo i preparativi per le nozze di uno dei figli. Leggetelo, non posso svelare oltre.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Questo testo mi sembra adatto a lettori di ogni età. L’importante è che si tratti di persone con il senso dell’umorismo. Se vi manca quello, non leggetelo.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “LE AVVENTURE DELL’AVVOCATO BOUVIER”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

François è un personaggio tipico, capace di riprodurre la pratica del vivere quotidiano, l’insieme delle norme sul comportamento riconosciute ed accettate all’interno della nostra società. FRANÇOIS è TUTTI NOI.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare la tua ultima opera letteraria? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Non si tratta però della mia opera più recente. Vorrei ringraziare innanzitutto il mio editore, che ha creduto nel valore di quest’opera. Ringrazio anche gli editori che hanno pubblicato precedentemente questi episodi dal 1987 dando poi alla serie il titolo Le avventure di François ecc… Mi sembra giusto ringraziare pubblicamente queste persone semplicemente perché hanno dato il loro apporto fondamentale nella realizzazione dei miei progetti letterari.

Breve Bio Di Patrizia Riello Pera

Accademico Associato dell’Accademia Tiberina già Pontificia di Roma. Accademico benemerito Accademia Ferdinandea Di Catania. Accademico Onorario Universum Academy Switzerland/International University Of Peace. Cenacolo Accademico Europeo Poeti Nella Società.

Socio Onorario Versilia Club, Associazione Culturale Poeti Solo Poeti Poeti, FB Global Writer Academy.

Writer’s Academy. Writers Academy International. International Academy. Academia Internacional de Poesia virtual para el mundo. Real Academia Internacional Artes y Literatura Filial Puerto Rico. 2024: CANDIDATA AL PREMIO CAMPIELLO con l’opera di narrativa Le fiabe del villaggio Di Carlo Edizioni. 2024: CANDIDATA AL PREMIO STREGA POESIA con la silloge poetica Magiche poesie DCN LIBRI.

Patrizia Riello Pera è nata a Padova nel 1969. Ha esordito come scrittrice nel 1987 e come fumettista nel 2014. Ha conseguito numerosi riconoscimenti, fra i quali: la Laurea Honoris Causa in Letteratura, la Laurea Honoris Causa in Arte Grafica, il Premio al Merito Culturale, la Laurea Honoris Causa in Informatica, il Trofeo della Pace e la Laurea Honoris Causa in lingue e Letterature Straniere dalla Universum Academy Switzerland/International University of Peace. 2023: PREMIO ALLA CARRIERA SEZIONE LETTERATURA INTERNATIONAL UNIVERSITY OF PEACE SWITZERLAND. 2023: The Grand Award To Excellence Tra Le Parole e L’infinito (Premio alla carriera) Gran Premio al Merito Culturale, Giornalistico e Sociale. Patrizia Riello Pera ha partecipato alla Buchmesse di Francoforte 2023 con l’opera Le indagini dell’ispettore Creighton: la nuova vita di Scott Adlam (Di Carlo Edizioni). Patrizia Riello Pera ha al suo attivo molte pubblicazioni di racconti, romanzi e fumetti in cui esprime la sua personalità eclettica. Ha lavorato con diversi editori.

BREVE INTRODUZIONE E SINOSSI DEL LIBRO:

Questo è l’inizio di una lunga serie di sketch divertenti e paradossali di cui è protagonista l’avvocato parigino François Bouvier. Vanitoso e originale, a volte perfino stravagante, si farà amare per la sua vis comica. François vi presenterà la moglie Simone e la sua numerosa famiglia, oltre ad amici, segretarie e colleghi. Tuffatevi in un mare di risate a non finire con l’avvocato Bouvier!

Il libro:

Patrizia Riello Pera, “Le avventure i François”, Di Carlo Edizioni, 2023:

Patrizia Riello Pera

