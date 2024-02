“Non si può morire di lavoro” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il 16 febbraio a Firenze è accaduto un gravissimo incidente dove sono morti cinque lavoratori e tre sono rimasti feriti. Il crollo di una trave nel cantiere in costruzione dell’Esselunga è stato devastante ed ha portato tanto dolore alle famiglie dei lavoratori, che è stato condiviso dalla città e da tutti. Il lavoro è un diritto di tutti i cittadini e deve essere uno strumento di vita e di crescita e mai di morte. In questi due mesi sono già 181 le persone che sono morte lavorando, lasciando tanto dolore alle loro famiglie e tanti sono i figli che hanno perso un genitore che lavorando con tanta dignità purtroppo è rimasto vittima di un incidente mortale e tante sono le riflessioni che devono essere fatte affinchè le varie condizioni lavorative siano sicure per la tutela della salute in ogni momento del tempo del lavoro. Devono essere messe in atto delle azioni che prevengano e proteggano il lavoratore in ogni momento dell’orario lavorativo e far sì che ogni operatore non sia esposto a condizioni di rischio per la sua sicurezza lavorativa. La normativa vigente è il Decreto Legislativo 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 106/2009 e fornisce un vero e proprio codice della salute e della sicurezza sul lavoro ed è il “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro e si rifà a tutta la normativa come il 626/94 ed il 494/96 relativa alla sicurezza nei cantieri edili e sulla segnaletica di sicurezza. La normativa prevede il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) con il quale viene fatta un’analisi dettagliata di tutti i rischi collegati all’azienda ed alle mansioni dei lavoratori che operano all’interno e questo ha collegato un documento con il Programma di miglioramento dove vengono menzionati i miglioramenti da apportare per essere in regola e non incorrere in sanzioni. Nell’azienda è nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed anche un Medico Competente nel caso che i lavoratori svolgano attività a rischio e necessarie di controllo medico. Il lavoratore deve essere tutelato sia dal punto di vista della salute che da quello economico in maniera adeguata e non deve rischiare incidenti terribili fino alla morte. La Regione deve indirizzare, programmare e coordinare le attività di prevenzione assicurando la realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza dirette ai lavoratori e alle imprese e deve garantire la programmazione ed il coordinamento dell’attività di vigilanza realizzata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL. Le strutture alle quali la Regione assegna questi compiti “sono rispettivamente il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’ Ufficio operativo regionale ed infine Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende USL, “hanno compiti di promozione della salute e di vigilanza, in questo contesto, su loro iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria e possono effettuare sopralluoghi in tutte le attività lavorative per verificare tutte le fasi della lavorazione e gli impianti impiegati. Ci sono tutte le condizioni affinchè non si verifichino i drammi per i lavoratori e quindi è necessario fare una riflessione e comprendere perché ci sono tante e troppe disgrazie nei posti di lavoro.