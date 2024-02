Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Conosciamo l’autore dietro lo pseudonimo OMEGA e che ci presenta il suo nuovo romanzo fantasy edito da LifeBooks

Ci parli di OMEGA? La passione per la scrittura è nata con la lettura di romanzi fantasy e dark fantasy, principalmente. Ammetto che da bambino leggevo poco e la mia capacità d’esprimermi era limitata. Una volta scoperto il piacere della lettura, qualcosa in me è sbocciato. Mondi su mondi, personaggi con la quale lettori e lettrici trovare punti in comune, scenari che solo il mondo dei sogni è in grado di offrire. Mentre, a livello sociale, sono spesso e volentieri un tipo riservato e che tende ad isolarsi per ricaricare la cosiddetta ‘’batteria sociale.’’ E non sono propenso a luoghi fin troppo rumorosi, preferisco o stare in compagnia di amici a giocare a giochi da tavolo/di ruolo o giocare a casa. Esco solo per andare a lavoro o in palestra.

Faccia conoscere il suo libro: Se siete appassionati del fantasy, o del dark fantasy in questo caso, amate la magia in tutte le sue forme e senza regole, immedesimarvi nei personaggi che caratterizzano questo libro o volete semplicemente vivere qualcosa di diverso dall’ordinario allora questo libro fa per voi. E citando il romanzo, vi chiedo: ‘’Per quanti giri di clessidra siete disposti ad ascoltare questa storia?’’

Questo è il suo primo romanzo? No, ho già scritto una quadrilogia in precedenza che è attualmente in fase di revisione personale. I primi due romanzi di questa quadrilogia, specialmente, sono nati in un periodo in cui il mio stile non è ai livelli di oggi. E tutt’ora cerco di migliorare sempre, evitando di piombare nel ridicolo o nel mediocre. Voglio spingermi oltre le mie capacità narrative così da poter donare ai miei lettori e alle lettrici qualcosa che possa far dire loro ‘’Wow’’.

Che difficoltà ha incontrato durante la scrittura di questo libro? Blocco creativo o poca voglia di scrivere in un determinato giorno o più giorni. Altre volte, invece, era la stesura a non convincermi e quindi costringermi a rileggere, scrivere e ricominciare da capo essendo insoddisfatto.

Ci presenta i personaggi? I personaggi principali del romanzo sono molti, ma presenterò quelli che sono fondamentali per la trama:

Thymos, il mago che compare fin da subito per salvare la Stella a Cinque Punte.

Abraxas, il suo maestro e nemesi che farà di tutto per conquistare la stella.

Buccinide, governatore del Primo Borgo della Stella, colui che sarà coinvolto in primis con le vicende che riguardano i due maghi.

Vox, un giovane apprendista stregone.

La sua scrittura inizia da esperienze reali narrate o autobiografiche? No, la nascita per questa carriera da scrittore nasce dall’influenza della lettura e dei film in generale, in questo caso fantasy e affini. Come accennato in precedenza, ho iniziato con piccole storie di narrativa varia e solo con la scoperta di ‘’Tenebre e Ossa’’ di Leigh Bardugo qualcosa in me si è svegliato. Una fiamma d’ispirazione che resta sempre viva in me.

I prossimi progetti? Sono molti. Attualmente è quasi concluso un nuovo romanzo dal titolo ‘’La Stella & La Sirena’’ e successivamente lavorerò ad altre storie o rivisitazioni di opere famose tra cui ‘’Alice nel Paese delle Meraviglie’’ o della figura mitologica di Medusa che si innamora di una ancella non vedente.