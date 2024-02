Prima di San Valentino | di Cristina Camandona

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

«Ho il piacere di ospitare nella mia rubrica un articolo di Cristina Camandona.

Cristina è runologa, operatore olistico, ed esperta in alcune discipline esoteriche (fra cui lo sciamanesimo); ha seguito, fra l’altro, il corso di scrittura alchemica che teniamo Caterina Civallero e io, e il percorso olo-dinamico astrologico che propongo in forma individuale e collettiva. Presto pubblicherò una sua intervista che, vi anticipo, sarà piuttosto interessante.

In occasione della ricorrenza di San Valentino, che come tutte le festività odierne tende a essere piuttosto “commercializzata”, ritengo significativo condividere con voi questo suo articolo*, che ce la descrive in termini un po’ meno canonici e più interessanti.

Buona lettura.»

Alessandro Zecchinato

Quando si approssima il 14 febbraio sono in molti a chiedersi come e con chi festeggiarlo! Però chi non ha ancora trovato l’anima gemella, o chi sta aspettando il 15 febbraio per “mollare” un fidanzato o una fidanzata scomoda, non si angusti: in realtà questa festa in origine non era così discriminante come la conosciamo ora. La ricorrenza di San Valentino, oggi conosciuta come “festa degli innamorati”, deriva da una festività celtica che celebrava l’amore universale: l’amore verso la Natura, verso Madre Terra con tutte le specie che la abitano, la fratellanza e l’amicizia. Un significato quindi molto più ampio e profondo della concezione attuale.

Ancora oggi questa festa viene celebrata nella sua accezione originaria dai popoli autoctoni d’Europa, quelle culture invisibili di molte comunità locali che continuano incessantemente a mantenere vive le loro conoscenze e che hanno conservato le loro tradizioni nonostante le varie persecuzioni religiose di ogni epoca. Per alcune di esse la ricorrenza di San Valentino è la Festa dell’Amore Universale, che lega tutta l’esistenza e tutte le forme di vita senza distinzioni di sorta che possano dividere, ruolizzare o gerarchizzare: è chiamata, secondo un antico linguaggio, “Shuda Shali”.

Anticamente questo giorno veniva festeggiato con un patto simbolico tra gli uomini, una sorta di dedica di Pace per tutta l’umanità e verso tutte le altre creature viventi.

Le feste celtiche hanno sempre un risvolto intimista, riferito a una esperienza interiore. La festa dell’Amore suscitava una sintonia completa verso la natura, che si esprimeva nel concetto di essere “vento nel vento”. Dai secoli in cui cominciò a prevalere la cristianità, tali usanze vennero quasi ovunque gradualmente soppresse o sostituite da altre più gradite alla cultura prevalente.

La ricorrenza veniva celebrata innalzando un grande palo guarnito di lunghi nastri colorati e addobbato con fiori multicolori, attorno al quale venivano organizzate grandi danze collettive. Lo stesso palo veniva poi eretto nuovamente a maggio, per la festa celtica di Beltain (Beltane).

Buona Festa dell’Amore!

Cristina Camandona

*NB – L'articolo è una sintesi tratta da conoscenze personali e diverse fonti, prevalentemente del web; per approfondire vi segnaliamo come fonte principale il seguente sito:

< http://www.shan-newspaper.com/web/tradizioni-celtiche/21-san-valentino-la-festa-celtica-dellamore-universale.html >

