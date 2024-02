Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Intervista a Paolo Squillante

Rivivere l’impero romano? Si può! | Angela Caputo

Oggi incontriamo Paolo Squillante, classe 1983, nato a Roma, laureato in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia Gruppoanalitica. Diverse esperienze lavorative sia nel privato che in cliniche e comunità socio-riabilitative con persone affette da disturbi psichiatrici. Da sempre, appassionato all’antica Roma, alla sua celebre storia, ai suoi famosi personaggi che, partendo da un piccolo villaggio sulle sponde del Tevere, hanno creato l’impero più potente del mondo antico. Infatti la sua opera si intitola “Dimensione Impero”, una storia in cui passato, presente e futuro si fondono, tradizioni millenarie si scontrano con la modernità, una guerra senza fine coinvolge l’intero universo, diversi mondi e realtà.

In che modo riesci a conciliare la passione per la lettura e scrittura con il tuo lavoro in una clinica?

È molto difficile conciliare lavoro e passione, operare nel settore sanitario assorbe molto. Inoltre, gli impegni familiari e la formazione continua in psicologia, gli ECM, hanno ridotto molto il tempo per leggere e scrivere. Del resto tutto ciò sono passioni. Aiutare l’altro, essere presente per i propri cari, continuare a rimanere aggiornato sul proprio lavoro, sono impegni quotidiani che danno molte soddisfazioni. Le passioni sono il motore delle persone e bisogna trovare il tempo per coltivarle. Perciò con fatica riesco sempre a trovare qualche minuto, anche solo per leggere una pagina prima di dormire. Scrivere e leggere sono interessi che coinvolgono la mia famiglia. Anche mio padre ha scritto e pubblicato dei libri, perciò come dire, è una sorta di tradizione familiare, che mantengo e che mi piace mantenere.

Quali sono gli autori che hanno influenzato la tua produzione scritta?

Come dicevo prima leggere e scrivere è parte integrante della mia famiglia. Tuttavia, per me è particolarmente difficile rispondere a questa domanda poiché leggo di tutto, dai libri di Ken Follett e Stieg Larsson ad autori come Umberto Eco. Posso dire che i primi romanzi che lessi da ragazzo furono gli scritti di Clive Cussler, per poi approdare a John Ronald Reuel Tolkien e Isaac Asimov. Di recente mi hanno appassionato anche i romanzi di George Raymond Richard Martin. Perciò spazio dal Thriller, al Fantasy, alla fantascienza e via dicendo. Davvero rispondere a questa domanda è arduo, non ho un autore preferito, per me il libro che leggo deve catturare la mia attenzione, trasmettermi emozioni, farmi volare con la fantasia. Farmi vivere quel personaggio o quella storia, ricercare un criminale, volare su un drago o incontrare alieni su altri pianeti. Non posso citare tutti gli autori che ho letto, anche perché sono tantissimi. So soltanto che quando ho iniziato a scrivere Dimensione Impero, ho cercato di trasmettere emozioni come forza, curiosità, amore, paura, smarrimento, felicità. Tutto ciò che a me piace in un libro.

Quando è nato l’amore per la storia romana?

Fin da piccolo ero affascinato dai monumenti della capitale. Poi crescendo la passione è aumentata scoprendo sempre di più la meraviglia culturale, ingegneristica e militare dei Romani. Ancora oggi rimango stupito dalla bellezza di tali opere e dalla loro durata. Lo sapevate che la fontana di Trevi è servita, ancora oggi, da un acquedotto costruito dagli antichi Romani, l’Acqua Virgo? Che la cupola del Pantheon è considerata ancora oggi la cupola in cemento più grande del mondo? Che a tutt’oggi l’Impero Romano e prima ancora la sua Repubblica è considerata da molti la forma di ‘stato’ più longeva del mondo? Lo sapevate che durante un periodo ben specifico dell’Impero le donne avevano dei diritti riconosciuti nel privato, come possedere delle proprietà? Diritto negato fino a pochi decenni fa nella nostra cultura. Che la costituzione Americana prende gli ideali della Roma repubblicana? Insomma più crescevo e più mi informavo sull’Antica Roma, più ne rimanevo attratto e colpito. Certo, tantissime cose non amo di quel particolare periodo, primo fra tutti la schiavitù, ma l’avere dei lati oscuri è proprio quello che affascina rispetto all’Antica Roma, proprio perché non era perfetta.

La trama di “Dimensione impero” ricorda molto il genere del Time Travel? Raccontaci la genesi e il significato dell’opera.

È un romanzo ucronico, ossia si cambia la storia per immaginare un futuro alternativo. Ne cito uno per fare un esempio ‘L’uomo nell’alto castello’ di Philip K. Dick, titolo originario La ‘Svastica sul sole’, dove la Germania Nazista non ha perso la guerra e l’autore immagina un mondo diviso tra Giapponesi e Nazisti. Può certamente ricordare molto il genere Time Travel, ma il protagonista non viaggia indietro nel tempo, bensì in un universo dove l’Impero Romano non è mai scomparso. La genesi di questo libro è avvenuta in un sogno che feci una notte e preso da tale contenuto onirico ne ho scritto un’opera. Il significato dell’opera è un viaggio attraverso un mondo particolare, in cui i protagonisti, nonostante tutto, non si arrendono e non vogliono arrendersi alle difficoltà che incontrano.

Progetti per il futuro?

Dimensione Impero non è un’opera conclusiva e sto scrivendo il seguito. Certo i mille impegni sopra citati hanno rallentato e allungato i tempi, ma come dicevo se è una passione, la persona trova sempre il tempo per conciliare impegni e interessi. Del resto è uno dei modi per avere una vita piena e soddisfacente.

