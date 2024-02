Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Grandi novità in casa Road Syndicate. Posto fine a un periodo di riflessione in seno al gruppo, i rockers romani ripartono con una formazione rinnovata, una nuova etichetta a supportarli e le idee molto chiare sul loro futuro.

Dopo aver firmato un contratto discografico con la Elevate Records e aver inserito in formazione Giulio “Guaito” Guaitolini come bassista fisso (Profusione, Kobayashi, Amaro Chinaski), i Road Syndicate assestano ulteriormente il loro gruppo di lavoro. Tutto ciò con il passaggio al management di Pino Cerquatti e il coinvolgimento del noto producer Roberto Priori, il quale affiancherà in questo delicato ruolo il chitarrista Fabio Lanciotti.

Così, dopo la sbornia art-rock rappresentata da Vol. II, la scelta è quella di recuperare le radici “stradaiole” del gruppo, tornando alle atmosfere live anche nelle registrazioni in studio. Lo stesso approccio che aveva caratterizzato l’esordio (Smoke) e l’Ep The Lockdown Sessions. Così, il nuovo brano intitolato Faster, che fa da apripista all’album A Shot Of R’n’R che verrà pubblicato ad aprile, vuole essere il biglietto da visita del nuovo corso. Una canzone tipicamente Road Syndicate il cui testo recita più o meno: “Breaking all the rules”.

Il singolo, in uscita il 9 febbraio, è accompagnato da un video che vede la partecipazione di vari personaggi noti nella night life romana. Dalla showgirl Loredana Bontempi a Giorgio Daviddi del Trio Medusa (Le Iene, Radio Dj), passando per Andrea “Pomata” Di Persio, Fabrizio “Ninjia” Ruggiero e Marco “Boz” Mazzerioli. La band presenterà molti dei nuovi brani il 23 febbraio prossimo a Roma, presso la Locanda Blues. Comunicato a cura dell’Ufficio stampa, Francesco Gallina)

Di seguito il video di “Faster”

