Un grazie di cuore al collega Blogger Mario Lorenzini per questa intervista su importanti temi legati a Salute e Benessere, Sintomi e Malattia, Guarigione, Disordine da Stress Post-traumatico (PTSD) e Menopausa.

Qual è il miglior sistema medico? Meglio curarsi con la medicina convenzionale o con quella naturale, olistica?

I detrattori dell’Omeopatia spesso parlano dei rimedi omeopatici in termini di “effetto placebo”. Ma cos’è esattamente un ‘placebo’ e quando viene utilizzato? È soltanto un semplice ‘zuccherino’ o nasconde qualche profondo segreto su cui riflettere attentamente?

Cos’è la Salute e cosa significa “essere in salute”?

Cosa sono esattamente i sintomi e la malattia? Hanno una loro funzione? E se sì, qual è precisamente?

Perché – a prescindere dalla gravità e dalle terapie seguite – alcune persone guariscono ed altre no o addirittura soccombono alla malattia? E soltanto un discorso di DNA o c’è dell’altro?

Quali sono i fattori che determinano, o quantomeno influenzano, la salute o la malattia? Sono tutti ‘visibili’, ‘tangibili’ e, quindi, “scientificamente” dimostrabili in un laboratorio oppure no?

Predisposizioni, ereditarietà genetica e prevenzione: Cosa sono realmente e cosa implicano esattamente?

Disordine da Stress Post-traumatico: Cosa può fare personalmente chi ne è affetto oltre che seguire una determinata terapia, allopatica o olistica che sia?

MENOPAUSA: L’inizio della decadenza o un’opportunità di sperimentare una totale metamorfosi ed iniziare a vivere la Vita con maggiore consapevolezza?

Questo e molto altro scoprirete nel video ed in maniera approfondita nelle mie pubblicazioni acquistabili nelle versioni italiana ed inglese nei formati cartaceo, Kindle e Kindle Illimitato (KU) su tutta la rete di distribuzione Amazon ed ordinabili anche in libreria.

Dinamiche della Malattia e della Guarigione

La salute è l’elemento più prezioso nella vita dell’essere umano e tramite l’approccio olistico, che prende in esame la complessità dell’esistenza umana, con i suoi aspetti fisici, emotivi, mentali e spirituali, può essere meglio mantenuta e ristabilita. Un fenomeno quale l’effetto placebo, che benché non contenga alcun ingrediente attivo permette, tuttavia, ad alcune persone di guarire, ha generato nella ricercatrice la curiosità ed il desiderio di comprendere meglio la dinamica della guarigione.

Questo studio, attraverso un approccio fenomenologico descrittivo, cerca di identificare cosa esattamente rende la guarigione possibile analizzando le dinamiche della malattia e della guarigione ed il ruolo, ed il conseguente livello di impatto, che il sistema di credenze umano e la percezione svolgono su di esse.

Conquistare l’invisibile – Approccio Olistico al PTSD

Il disordine da stress post-traumatico (dall’inglese Post-traumatic Stress Disorder) (PTSD) è una grave condizione mentale che sconvolge ogni anno migliaia di vite. Cosa si può fare per aiutare le sue vittime a conviverci meglio, a gestirlo o persino a superarlo? A prescindere da quanto la medicina tradizionale (occidentale) sia riuscita a fare o quanto abbia compreso fino ad ora attraverso gli studi clinici, questo opuscolo, per mezzo del suo approccio olistico, prende in considerazione varie metodologie – tra cui erbalismo, omeopatia, ipnosi, tecniche di rilassamento e meditazione insieme a molte altre – che possono essere usate come terapie sia a se stanti sia complementari per aiutare le vittime a trovare modi diversi di affrontare questo disordine, avere uno stile di vita migliore e più sano nella speranza di avanzare verso una completa guarigione e, quando possibile, persino prevenzione.

MENOPAUSA – I migliori anni della mia vita

Smettetela di guardare alla vostra perimenopausa, menopausa e post-menopausa come all’inizio della vostra decadenza, ma piuttosto affrontate questi anni di grandi cambiamenti come la possibilità di intraprendere la più grande avventura della vostra vita. Per mezzo di questo semplice libro, l’Autrice Maria Teresa De Donato, Dottoressa in Salute Olistica, guiderà, ispirerà e motiverà tutte le donne a cambiare prospettiva e ad approcciare questo tempo della loro vita come una straordinaria esperienza di cui godere appieno grazie ad un’alimentazione e ad uno stile di vita ottimali e ad un’esistenza molto più sana, felice, soddisfacente, gratificante, a livello fisico, mentale, emotivo e sessuale. Benvenute a bordo!