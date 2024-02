By

UNA COMMEDIA SCRITTA E DIRETTA DA

IVAN COTRONEO

Venerdì 1 e sabato 2 marzo, ore 21.00

Domenica 3 marzo, ore 18.00

Sono Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi i protagonisti di Amanti, la brillante e divertente commedia in due atti scritta e diretta da Ivan Cotroneo, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 1 e sabato 2 marzo alle ore 21.00 e domenica 3 marzo alle ore 18.00.

Amanti segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, che si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore nell’atrio di un palazzo borghese. L’appartamento al quale sono diretti è il medesimo: scoprono infatti che entrambi frequentano la stessa analista, la dottoressa Gilda Cioffi, psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia. Ben presto i due diventeranno amanti. La loro storia si dipana tra equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, prudenza e guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri.

Accanto ai due protagonisti Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia che interpretano rispettivamente la dottoressa Cioffi e i partner nella vita “reale” dei due amanti, Laura e Roberto.

Amanti è una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste.

«I temi di Amanti mi appartengono da sempre – dice Cotroneo. Nei miei romanzi, nei film, nelle serie televisive che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore, hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. Nella commedia – continua il regista – questi temi prendono forma in un racconto moderno ed estremamente divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita».

Situazioni e dialoghi strapperanno risate al pubblico ma saranno anche utili a esplorare i sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma allo stesso tempo affanno, preoccupazione, e forse pericolo.

Le scene dello spettacolo sono di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti e le luci di Gianfilippo Corticelli.

PREZZI BIGLIETTI: Intero € 31,00 – Ridotto € 28,00 – Abbonati € 26,00 – Under 29 € 25,00

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/amanti24web).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar “10 Codivilla”, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861.

Teatro Celebrazioni

Theatricon Srl | Via Saragozza 234, Bologna

www.teatrocelebrazioni.it

Tel: 051.6154808 | E-mail: stampa@teatrocelebrazioni.it

Teatro Celebrazioni di Bologna

