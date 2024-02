Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Intervista a Pierina Gallina



Una nonna scrittrice | Angela Caputo



Oggi incontriamo una scrittrice classe 1952, che ha fatto della sua passione per la scrittura una specie di missione. Giornalista pubblicista – corrispondente del “Messaggero Veneto” e “Il Ponte” da oltre 40 anni – già insegnante, è poetessa, scrittrice. Stiamo parlando di Pierina Gallina, autrice di vari generi, friulana, originaria di Codroipo in provincia di Udine, dove vive. Di se stessa ama dire di non poter fare a meno della scrittura:«Sono poesia, fiaba, articolo giornalistico, racconto, recensione. Scrivo per lasciare una traccia, come Pollicino sulla strada del bosco.» Ha vinto centinaia di concorsi letterari, tra cui il premio Andersen, per la letteratura per l’infanzia. Ha pubblicato sette libri: tre di poesie, due fiabe, un saggio dal titolo “Nonni” e una raccolta di 52 fiabe contemporanee, illustrate da altrettanti pittori e fotografi nazionali “Un anno da fiaba”. Inoltre, in tutta questa attività, Pierina è anche 7 volte nonna, 3 volte madre, 1 volta moglie e da 50 anni. Passioni sono il pianoforte, attività sociali e di volontariato, viaggi.



Allora, Pierina, come riesci a conciliare la tua vita di nonna con la scrittura?



Potrei definirmi donna-nonna-puzzle. Ogni tassello mi piace, ma, quello che prediligo è scrivere. Studio, però, la scrittura. Da 4 anni, con la scrittrice triestina Cinzia Lacalamita, in modalità on line. Non solo tecniche per i vari generi – tra cui fantasy, horror, emozionale, haiku – ma anche mindfullness, intelligenza emotiva e linguistica, scrittura filmica.





Quali sono gli autori che hanno influenzato la tua produttiva scritta?

Enzo Biagi, per la chiarezza espositiva, la capacità di coinvolgere il lettore attraverso un linguaggio semplice e diretto, e per la profonda sensibilità nell’analizzare e raccontare le vicende umane e sociali. Per la poesia amo lo stile di Rupi Kaur. Semplicità ed emotività in un linguaggio chiaro e diretto. Esprime sentimenti profondi e universali legati all’amore, al dolore, alla crescita personale e alla lotta per i diritti al femminile. Le sue poesie offrono un’esperienza di connessione emotiva con il lettore. Sono molto attratta dalle storie vere, che, poi, diventano fiabe.



Sei per lo più una scrittrice di fiabe. Quale ruolo riveste oggi questo genere nella società ?

Le fiabe sono la vita, raccontata in parole “fiabesche”. E, la cosa bella, è che non conoscono l’anagrafe. Le fiabe insegnano a vivere. Aiutano a dare ordine al mondo interiore dei bambini, alle rabbie, alle angosce, alle frustrazioni. Stimolano l’immaginazione, la creatività, distinguono tra buoni e cattivi, rispettano il pensiero magico e sono ricche di indicazioni concrete. Le mie fiabe sono contemporanee – ovviamente sono diverse a seconda delle età dei fruitori – spesso reinterpretate e adattate nei media moderni, contribuendo così a mantenerle adattabili alle esigenze culturali e sociali attuali.



Progetti per il futuro?

Ho 4 libri – di fiabe – pronti ovvero impaginati e illustrati. In attesa di “fortuna”.

BIMBI’ e il viaggio della vita Fiaba sul semino che voleva diventare un bambino

IL PESCE QUADRATO Fiaba sulla diversità

GASTONE, il tassista coccolone Fiaba sull’ecologia

I FOLLETTI DEL SORRISO Fiaba sulla PACE Inoltre 6 Libri quasi pronti (manca editing e impostazione grafica).

VITA DA EMOTIVA Cuore in mano e lacrime in tasca ed essere felice, a volte

LA LUCE DELL’OMBRA Noir – ispirata a una storia vera, una assassina di neonati vissuta a Londra, nel 1800.

NELLA TRAPUNTA DEI GIORNI Un centinaio di Poesie

HAIKU HAIKU e Immagini

Il COC L e LA ÇORE (Il gabbiano e la cornacchia) in lingua friulana e italiana – Ha vinto il 1° premio a Roma al concorso “Salva la tua lingua locale” gennaio 2024

LA VITE SCRITTE A GRAFITE In lingua friulana, raccolta di racconti.





Chi vuole seguirti sui social può farlo su…



Facebook Pierina Gallina profilo

Pagina Facebook Pierina Gallina scrittrice



Mi trovate sul sito www. pierinagallina.it





Link per l’acquisto: www. pierinagallina.it/libri Alcuni su Amazon