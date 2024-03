Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Come definirebbe Alessandro Barbato: Non sono altro che una persona complicata che ama le cose semplici, sono sempre stato affascinato da ciò che si cela al di sotto della superficie delle cose, mi incanta tutto ciò che in apparenza è piccolo, eppure conserva intatto il grandioso, lo stupefacente spettacolo quotidiano dell’esistere, del vivere, anche del tenace sopravvivere.

A patto, però, di saper accettare di porsi, talvolta, come modesta cassa armonica in carne e ossa, in grado di lasciar risuonare la voce del Cosmo al di sopra dei nostri caos individuali.

Qual è il suo rapporto con la scrittura? Non saprei definirmi come autore, se non come persona che tenta di afferrare e di lasciarsi afferrare dall’ineffabile sacralità della parola, dal suo suono, dalla sue meravigliose forme e possibilità. La scrittura è lo strumento più discreto e più a portata di mano con il quale ho potuto tentare di tradurre, talvolta anche trattenere certi istanti che vanno, che arrivano, che si aspettano.

La sua silloge nasce da fattori esterni o autobiografici? Direi dal continuo dialogo tra vissuto interiore e dinamiche esterne, un percorso di scoperta nelle dinamiche dell’uomo, del mondo, dell’uomo nel mondo.

I suoi poeti di riferimento o che ama leggere? Amo molto i poeti della nostra tradizione, sono insegnante e credo che nella letteratura italiana, intendo anche quella che si insegna noiosamente a scuola da decenni, sia presente un tesoro inestimabile di possibilità espressive, leggo spesso Petrarca, ma anche cose decisamente più moderne, come Cappello e Piersanti; capisaldi come Montale, Penna, Ungaretti, Saba, Pasolini, tante voci di donna come quelle della Pozzi, di Cristina Campo, oltre che un mare di nuovissimi e contemporanei che ho la possibilità di conoscere attraverso il web.

La poesia è un genere di nicchia crede che negli ultimi anni sia stata riscoperta? Credo che il web abbia reso ancora più a portata di mano lo strumento espressivo della parola, della scrittura, penso che ci sia in generale più possibilità di scrivere, di pubblicare e di conseguenza anche di leggere e frequentare la poesia. Buona o cattiva? Non saprei né mi pare il caso di assegnare patenti o medaglie che poco hanno senso.

Qualcosa rimarrà, forse nemmeno quello, è difficile dirlo in un mondo in così rapida e continua mutazione, credo tuttavia che il sentimento poetico, così pionieristico e primordiale, continuerà comunque sempre ad accompagnare l’essere umano, trovando chissà quali forme per esprimersi.

A cosa sta lavorando? In questo momento lavoro a un progetto espressivo, ancora in fase embrionale, in cui far convergere parola, musica elettronica e arti figurative.