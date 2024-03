Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In base all’Avviso Pubblico promosso dal Comune di Roma e organizzato dalla società Zétema, Abraxa Teatro presenta un progetto originale, “Altro Teatro. Dall’Odin Teatret a Franca Rame, dalla Fondazione Barba Varley alla Fondazione Fo Rame, ai gruppi emergenti”, ideato dal suo direttore artistico, Emilio Genazzini, perché si ritiene che possa contribuire anche in maniera significativa alla valorizzazione di Roma come una capitale della cultura attenta all’apprezzamento delle professionalità di grandissima importanza nel campo del teatro e della cultura e il riconoscimento dei fermenti culturali che animano il mondo dell’associazionismo artistico romano.

Un progetto di valore culturale internazionale in cui verranno presentati spettacoli d’eccezione, libri inediti e letture nell’ambito di quattro biblioteche dei municipi V e IX di Roma, coinvolti nel programma.

IL PROGETTO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO