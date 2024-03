«Come pagina bianca»…il rumore dell’anima | di Franca Spagnolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

«In me esistevano due anime: quella attaccata alle cose del mondo e quella che voleva evadere dal

mondo per trovarne un’essenza diversa».

Provate a immaginare il rumore di un’anima inquieta, dello spirito che vive nascosto tra le fessure sottili

della pelle. Tracciate un percorso che consideri le emozioni come unico riferimento al vostro sentire e poi

lasciate che la mente si perda tra le parole del libro: «Come pagina bianca» di Pasquale Esposito.

Scoprirete quanto sia potente e fragoroso il suono del silenzio.

«Come pagina bianca» è uno di quei testi in cui il piacere di leggere si mescola con il pensiero dello

scrittore trasformando la lettura in un gioco di rimbalzi dove anima, testa e inchiostro si alternano

sviluppando una sincronia empatica tra autore e lettore.

Un libro, quello scritto dall’autore Pasquale Esposito, in cui le parole scorrono fluidamente, e mano a mano

disegnano sui fogli bianchi immagini di vita, dolore, speranze, paure di un uomo la cui unica libertà nel

posto in cui è rinchiuso (un ospedale psichiatrico), è il viaggio nella propria coscienza a tratti annebbiata dai

farmaci che però diviene rifugio di salvezza da una realtà che sembra essere stata per lui la vera prigione

non riuscendo proprio in quella dimensione a farsi comprendere.

Il protagonista di quello che definirei un viaggio alla scoperta della luce attraverso il buio, si racconta

scrivendo lettere a una donna che sono una sorta di confessione a se stesso, in cui l’IO, emerge facendosi

spazio tra le diapositive di un vissuto dove l’autocritica assume un valore assoluto rispetto il sé.

«Mi sembrava di cogliere nei libri una promessa di fedeltà che non apparteneva alle persone, come se

essi meritassero una fiducia più ampia di qualunque essere umano […] Forse ero io a non meritare la

fiducia degli altri. Mi interessava conoscere i sentimenti più intimi senza dare in cambio i miei.».

Nel momento in cui il personaggio della storia smette di esistere come entità per gli altri e si ferma a

pensare quale sia il limite oltre il quale l’apparire conduce il sé nell’oblio, accade tutto. A quel punto una

specie di passaggio obbligato favorisce la trasformazione e l’evoluzione dell’individuo che indaga

approfondendo il sapere, appagando la propria sete di conoscenza in ogni campo: dall’arte, alla scienza, alla

chimica, all’alchimia… scoprendo la propria essenza.

L’uomo descritto dall’autore ha in sé la singolarità che agli occhi di una società incatenata a l’apparire

diviene anormalità, ma rimane unicità, appartenente all’individuo il cui unico scopo nella propria esistenza

è ricercare il senso della vita, delle cose, della verità!

Un racconto in cui l’essere “uomo” o “donna” esistono semplicemente come persone, privi di nome che ne

possano definire la struttura fisica o un’immagine che riconosca in quel sostantivo una fattezza.

La scrittura è scorrevole, densa di contenuti, il linguaggio seppur raffinato è semplice. Un libro in cui ogni

riga evoca sensibilità, amore, cultura, anima.

Namasté

Franca Spagnolo