#FATTIESTRAFATTI: “TUTTO CON IL CUORE” DI MARIA CUONO, INTERVISTA ESCLUSIVA

Carissimi, ben ritrovati. Per la rubrica #fattiestrafatti, questa volta ho il piacere di intervistare la giornalista e scrittrice Maria Cuono, per raccontare la sua ultima silloge poetica dal titolo “Tutto con il cuore”. Una lettura piacevole e sincera rende questo volume un racconto in versi spontanei, un insieme di emozioni e ricordi che fanno parte della vita dell’autrice.

Maria, benvenuta. Come nasce l’ispirazione per “Tutto con il cuore”, il cui titolo è molto suggestivo.

Ho voluto semplicemente riportare su carta gli affetti. Tutto con il cuore é la seconda versione di Verso l’orizzonte, la silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini, edita nel 2013 ugualmente da Kimerik. Il mio libro è pieno di sentimenti dove affronto vari temi come l’amicizia, le paure, i tradimenti, momenti di vita vissuti attraverso i ricordi. Sono presenti anche dediche a persone che hanno fatto parte della mia vita come mia madre, a Lorella Cuccarini che ho avuto modo di conoscere tantissimi anni fa e che ho rivisto anche in altre occasioni: una donna che ammiro anche come persona per suo continuo dare al prossimo. Infatti, Lorella è molto attiva nel sociale. Come non menzionare Carmen Giardina, attrice, regista e sceneggiatrice, mia amica da tantissimo tempo ormai. Cito anche Monica Sarnelli a cui ho dedicato alcuni versi bellissimi.

Se tu potessi definire la tua poetica, con quali aggettivi lo faresti?

La definirei passionale, dolce, speranzosa

In generale, da dove arriva quell’imput che ti invoglia a scrivere?

M’ispiro a momenti di vita trascorsi, belli o tristi che siano, alle sensazioni.

e tutto con la passione. Come vedi la realtà che viviamo?

Tutto con il cuore è pieno di passione. Colgo l’occasione per ringraziare il soprano Olga De Maio per il suo notevole contributo. Viviamo in un’epoca dove si corre freneticamente sul posto di lavoro e credo che a volte bisognerebbe soffermarci più a fondo su ciò che di più bello esiste al mondo: Amore.

Ci sono altre cose che stai preparando in ambito letterario?

Al momento vorrei continuare a non perdere di vista gli affetti.

https://www.ibs.it/tutto-con-cuore-nuova-versione-ebook-maria-cuono/e/9791254665343

DANIELA MEROLA