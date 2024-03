Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Le innovazioni multimediali hanno determinato delle rivoluzioni in settori fondamentali come l’informazione, l’economia, l’istruzione, la comunicazione, la politica. Questo volume analizza gli strumenti e le piattaforme mediatiche emergenti e più innovative, esaminando tutte le nuove opportunità che i new media offrono a quanti nella società contemporanea sono connessi e interconnessi all’interno della grande rete digitale che è il web. Gli autori, oltre a descrivere tutte le novità che i nuovi media hanno messo in campo nel contesto internazionale, analizzano in modo attento, lucido e lungimirante gli scenari futuri che si aprono di fronte a questa nuova realtà telematica. Quella di una rivoluzione mediatica che ha come protagonisti le forme, gli strumenti e le tecniche della comunicazione digitale.

Il libro di Mara Macrì e Simone Pasquali, fin dalle prime pagine, regala al lettore un quadro chiaro sulle numerose innovazioni tecnologiche che investono i diversi settori dell’esperienza umana: formazione, informazione, economia, istruzione, politica…). Tuttavia, gli autori, riconoscendo in esse un potente strumento per il cambiamento sociale, riconoscono i limiti che alcune zone mondiali pongono al riassetto tecnologico, ovvero il divario digitale che ad oggi rende complessa la modernizzazione nei paesi non sviluppati, tipici delle zone dell’Africa. Un divario, quello di cui parlano i due autori, che ha assunto proporzioni considerevoli, rendendo l’equità sociale un miraggio deludente.

Il saggio affronta in maniera interessante l’esigenza che da sempre ha contraddistinto l’uomo, ovvero la necessità di comunicare attraverso la parola e la gestualità il proprio pensiero, la propria esigenza. Il testo, di fatti, affronta il passaggio da un’età primitiva, fino a quella che lo studioso Watzlawick chiama con il nome di realtà della realtà. Gli autori, raccontano il passato in maniera eccelsa, attraverso il passaggio significativo di Gutenberg, quando dalle scritture a mano tipiche degli amanuensi si è passati alla produzione di testi su carta con l’ausilio di pressa e inchiostro.

Il testo sottolinea tre passaggi fondamentali della sociologia della comunicazione, dividendoli in: età preletterata, galassia Gutenberg, ed era elettronica. Ogni momento è raccontato con minuzia del caso, arricchendo il saggio di approfondimenti e notizie curiose, raccontando in maniera significativa la sociologia della comunicazione.

Tra i vari argomenti affrontati nel testo vi è un ampio sguardo al cinema, visto inizialmente come molla per la propaganda politica, e solo successivamente come sguardo attivo sulla realtà circostante. Il cinema viene raccontato dai due autori nella sua totalità, passando successivamente alla nascita della radio e della web radio. Il testo propone una panoramica interessante, stabilendo e sottolineando un importante connubio tra testata giornalistica e radio stessa.

Grande spazio anche alla storia, in particolare per gli eventi tenutisi nel 1930, quando partendo dalla Germania e arrivando fino in Italia, non vi era libertà di stampa né di parola.

Il testo di Macrì e Pasquali, affronta in maniera significativa l’avvento della tv e l’avvio del consumismo. Sarà la nascita del Carosello a presentare una tv che rilassa, consiglia, accompagna. Il testo presenta una realtà televisiva che parte con le reti Rai e arriva fino al gruppo Fininvest.

Sono molti i concetti affrontati dai due autori, in un libro che racconta la società di massa del 1871 con cognizione di causa, fino ad esporre il concetto di Blumler con il suo “pubblico di massa”.

È il giornalismo a farla da padrone, in una società dove informarsi diviene di grande essenzialità. Il libro presenta il processo comunicativo in ogni sua parte (fonte, canali, messaggi, feedback) sottolineando l’importanza di un buon giornalismo non viziato dal più comune sensazionalismo.

La terza parte del testo accompagna il lettore in un mondo dove è la tecnologia ad aprire le sue porte, con Turing e la nascita dei primi computer, la storia dell’agenzia Arpa e dell’era internet. Argomenti che ingolosiscono gli amanti del genere, capitoli interessanti che accompagnano il lettore nel mondo passato, dove la macchina Brutus I scrive una storia e si sostituisce alla mente umana, e dove vi è il primo robot giornalista, chiamato anche “Afghan explorer”, capace di sostituirsi al compito pericoloso del giornalista inviato in scenari di guerra.

Gli autori presentano un mondo tecnologico, che di fatti, non esclude insidie. Il saggio, infatti, analizza i numerosi rischi dei social network e l’importanza di una cyber security che tenga il passo delle numerose minacce tecnologiche.

Un libro che capitolo dopo capitolo affronta numerose tematiche connesse alla tecnologia come la disoccupazione tecnologica e l’uso consapevole dei social. Una “galassia media”, così come suggerisce il titolo che grida a piena voce la necessità di riconciliarsi con la natura.

Il testo di Mara Macrì e Simone Pasquali, sarà presentato l’8 Marzo a Roma, presso la sala conferenza A.N.A.S Lazio, in via Pietro Bembo, 30, Roma.

