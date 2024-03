Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

GRANDI NOVITA’ AL CONSERVATORIO ARTURO TOSCANINI

LA REGIONE COFINANZIERÀ IL PROGETTO PER L’ AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

Visita dei vertici Istituzionali al Conservatorio Toscanini di Ribera

Un’importante visita istituzionale dell’ Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano, presso il Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera. Grande la partecipazione di pubblico alla presenza dei vertici del Conservatorio e delle autorità civili e militari del territorio: il Sindaco Matteo Ruvolo, la dott.ssa Elisa Vaccaro in rappresentanza della Prefettura di Agrigento, i deputati regionali On. Margherita La Rocca Ruvolo, On. Giusy Savarino, On. Michele Catanzaro, il Presidente del Consiglio Comunale e diversi assessori e consiglieri del Comune di Ribera, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Ribera e alcuni dirigenti scolastici del territorio. L’occasione ha dato modo di far visitare a tutti i partecipanti la nuova sede del Conservatorio, all’avanguardia per il trattamento acustico realizzato in tutte le aule. Gli ospiti hanno anche apprezzato l’eccellenza e il talento di alcuni giovani studenti dei dipartimenti classici, jazz e pop che si sono esibiti tra cui un tenore Egiziano studente internazionale residente. A seguire si è aperto un importante tavolo di confronto su futuri progetti e sulle necessità a sostegno del diritto allo studio. Il Direttore Prof Riccardo Ferrara e il Presidente Dott. Giuseppe Tortorici coadiuvati dal Vice direttore prof.ssa Mariangela Longo e dal Presidente della Consulta degli studenti Giuseppe Parinisi, hanno presentato il pregevole e innovativo progetto per la costruzione dell’Auditorium del Conservatorio, di cui si attende valutazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, affrontando anche alcune tematiche sulla necessità di alloggi studenteschi e servizi Ersu a supporto degli studenti. A conclusione di tutti gli interventi l’Assessore Turano, dopo aver manifestato pubblici apprezzamenti per gli importanti risultati raggiunti dal Conservatorio e per il livello artistico degli studenti, ha preso un pubblico impegno per cofinanziare il progetto Auditorium a carico dei fondi regionali destinati all’edilizia scolastica e per dare pronto riscontro alle necessità degli studenti tramite interlocuzione con l’Ersu, in condivisione di intenti con i deputati regionali presenti a sostegno delle attività del Conservatorio.