Un tuffo nell’Evergreen tutto italiano con canzoni che rimangono nell’Olimpo della storia musicale come “Quando quando quando”, “Dio come ti amo”, “Oh che sarà”, “Una notte a Napoli” sono solo alcuni dei brani che verranno proposti, con una dedica particolare a tutte le donne, venerdì 8 marzo con doppio turno alle ore 19.00 e 21.30 Real Teatro Santa Cecilia per Brass Extra Series.

La performance vede protagonisti il duo Karima e Walter Ricci che daranno vita ad un omaggio alla grande musica italiana prodotta a cavallo tra gli anni Cinquanta e sessanta, canzoni rimaste nella storia che hanno segnato intere generazioni rimanendo sempre attuali. L’opening act del concerto è affidato al chitarrista e compositore siciliano Germano Seggio che eseguirà “Freesias”, brano che tratta l’attuale tema della violenza di genere. Il videoclip uscito l’8 dicembre 2023, che lo vede al fianco dell’attrice Rossella Leone, ha appena ricevuto la candidatura al “Rome Music Video Awards”. “Per onorare l’invito suonerò la mia “Freesias”, non c’è giorno più giusto per farlo” dichiara lo stesso Germano Seggio.

Mentre il duo affronterà una fantastica avventura mettendo in scena tutta la passione e complicità̀ che li caratterizzano. Karima & Walter Ricci rileggono così le canzoni italiane più famose nel mondo. Un omaggio alla grande musica italiana prodotta a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, canzoni rimaste nella storia, evergreen che hanno segnato gli usi e i costumi di un’intera generazione e sorprendentemente ancora attuali. Karima e Walter Ricci affrontano questa fantastica avventura mettendo in scena tutta la loro professionalità accumulata negli ultimi venti anni di carriera e lo fanno con grande passione, stile e complicità. Tra i brani che i due artisti eseguiranno: Mambo Italiano, Dio come ti amo, Parlami d’amore Mariù, Quando, Quando, Quando, Amore Baciami, Torero, Io che amo solo te, Vedrai, Vedrai.

Karima nasce a Livorno, città marittima, colorata e frizzante da cui eredita la permeabilità alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, sì avvicina alla musica partecipando prima a Bravo, Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. Walter Ricci cresce in un ambiente musicale, grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. È il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dal pop sino al contemporary jazz e in pochi anni lo troviamo già sui palchi dei jazz club più ambiti ad esibirsi con musicisti già noti e di rinomata esperienza. Nel 2006 vince il “Premio Nazionale Massimo Urbani” e la sua carriera ha definitivamente inizio. Nel 2009 arriva l’incontro con Pippo Baudo che lo invita al programma Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Nelle numerosissime puntate del programma, in onda su Raiuno, ha l’occasione di incontrare e duettare con artisti di fama internazionale, tra i quali Michael Bublè e Mario Biondi. Nel 2015 partecipa ed arriva in semifinale al prestigioso Monk Competition a Los Angeles organizzato da Quincy Jones. Spaziando dal jazz al pop Walter Ricci duetta con i più grandi musicisti del mondo come Richard Bona, George Benson e Mario Biondi.