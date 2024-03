Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’autore dice che l’illustratrice Vania Malcangi è stata fantastica nel cogliere l’anima del protagonista Pazzerello. Marco Petruzzella è di professione un consulente aziendale, ma per la sua vocazione si definisce un artigiano della poesia. Il libro è edito da Youcanprint è del 2024. Il protagonista è uno specchio un po’ speciale, che nacque più di un secolo fa e precisamente nel 1911. Fu lui a catturare i volti e le immagini delle Principesse, mentre si truccavano e scoprire le loro espressioni più nascoste. In questa fiaba lui ci racconta la sua avventura alla scoperta di quel mondo, che voleva scoprire dopo essere stato chiuso in un armadio da una vecchia signora, che non voleva più specchiarsi. E’ una fiaba molto articolata con immagini molto definite che attirano la curiosità e l’attenzione dei bambini. Sarà la curiosità di questo protagonista speciale, che gli farà scoprire realtà inaspettate che lo porteranno dal salone di un parrucchiere, poi alle giostre con Mangiafuoco, dove i bambini si specchiavano con facce molto divertenti. Entrò anche nel furgone dove le persone si provavano abiti usati, ma lui puntava a cose importanti e questa situazione non era certo adatta alla sua crescita e così come spesso capita a tutti a noi, anche lui volle cambiare per scoprire cose migliori. In questo viaggio magico incontra personaggi della TV ed anche la tanto amata Alice in quel paese delle meraviglie. Arriva in Africa dove subito comprende il valore di quella luce ed anche di quel buio. La sua curiosità lo porta a scomporre la luce in quell’arcobaleno. Ora Pazzerello cerca di tornare a casa nella sua Milano e sarà qui,che gusterà una buona cena e troverà i saltimbanchi che gli regaleranno la gioia e tornando a casa si farà la barba e si vedrà cambiato con questo suo viaggio fantastico. Il messaggio è che la vita di ognuno di noi ci porta ad esplorare nuovi mondi e nuove situazioni, ma è tanta la nostalgia delle nostre origini e quando le riabbracciamo siamo sicuramente arricchiti da quelle esperienze, che ci hanno un po’ cambiati chissà se in meglio come Pazzerello. Si consiglia la lettura ai nostri figli e nipotini, che saranno dalle belle illustrazioni