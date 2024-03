Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Sono cinque i racconti che Fabio Carlini presenta nel suo testo: “L’urlo degli innocenti”. Cinque pugni allo stomaco, racconti dalle forti tematiche, tramandati dalla tradizione orale delle popolazioni di Teramo. Sono storie eviscerate dai borghi di montagna, stralci ricavati da fascicoli di Tribunale. Sono vicende dirette, forti, racconti dove l’emarginazione, la sopraffazione, le ingiustizie e i crimini sottolineano le sofferenze di coloro i quali sono impossibilitati nel difendersi, nel gridare. I racconti di Fabio Carlini, infatti, hanno un denominatore comune: l’urlo degli innocenti. Tutte le storie del libro, raccontano in maniera diversa i vari lati di quello che adesso chiamiamo “infanticidio”.

Sono molte le domande scaturite nella testa di chi ascolta queste storie: chi può uccidere un bambino? Cosa si scatena nella mente di una madre per commettere un atto così tremendo? Quali possono essere i moventi logici per commettere un crimine cosi efferato? Domande che non trovano risposta, e che racconto dopo racconto, aumentano le pennellate rosso sangue, di storie raccapriccianti.

Nel racconto “Il mulino sul Cerchiola”, fin dai primi momenti è ben chiara la storia: Tanuccio si innamora di una donna più grande “Nunzjata”. Essa già sposata, gode di una condotta peccaminosa, ed è considerata da tutti “la donnaccia della contrada”. Attraverso la sua figura, l’autore mette in luce il pettegolezzo dei piccoli borghi, le cattive parole che come macchia d’olio, si diradano nel tessuto sociale, condannando una donna ad una vita di miseria, risparmiando invece l’uomo. Tuttavia, il racconto, sottolinea “la voracità maschile”, che al calar delle tenebre, mette in pausa il pettegolezzo, servendosi del corpo nudo e scalpitante della stanchissima Nunzijata. È il mito della malafemmina a farla da padrone, in una storia, dove è sempre la donna a pagare il prezzo più alto. Una vicenda dove l’abbandono e lo scherno, finiscono per essere il movente principale del primo dei cinque infanticidi raccontati abilmente dall’autore.

Nel racconto “La quercia di Chiuchiurlotte” vi è una gran dose di morbosità. I protagonisti principali sono Annafelice, che di felice non ha nulla, e suo nonno il “Quartaro”. La giovane soffre di una disabilità che la costringe a vivere in una dimensione di ritardo. Sembrerà proprio questa “menomazione mentale”, il via libera per una relazione incestuosa e scabrosa con il nonno. In questa vicenda torbida, stride la festa della Madonna del Carmine. Uno scontro tra buio e luce, dove l’abuso tinge di rosso sangue, la vita di Annafelice e del bambino che inconsapevolmente porta in grembo.

Sulla scia delle relazioni familiari, vi è il racconto “La romana”. Se nel racconto precedente vige un impeto sessuale, in quest’ultimo, la storia prende una piega diversa. Ciò che unisce Brigida al suo fratellastro Nardino, non è un mero istinto sessuale, ma una dose di profondo amore. Attraverso il personaggio di Brigida, Carlini, racconta “l’amore di quei tempi”, scelto a tavolino, frutto di mosse contemplate, e scelte di convenienza. È una storia dove due che si amano si guardano da lontano, dove “il marito” scelto dalla famiglia, gode di diritti innaturali, dove le percosse e la prevaricazione trasformano il letto coniugale in una tomba. Sarà la forza dell’amore, a mettere un triste punto a quella che sembra una vita pilotata da terzi. La nuova creatura, non basterà per una vita felice, ma reclamerà un finale malinconico, dove a prendere posto nella bagnata terra, non sarà solo il nascituro, ma anche chi aveva deciso di metterlo al mondo.

Nel racconto “Nel letto del Leomogna”, la natura sembra scorrere con la stessa cadenza di una vita che cresce. Saranno i fratelli Ferruccio e Concezio a scoprire il cadavere di un bambino nel letto di un fiume. Sarà “la legge”, personaggio che accomuna tutti i racconti, la parte “nobile” di queste storie scabrose. Tuttavia Carlini, sembra mettere in luce un timore incessante verso le forze dell’ordine, anziché una guida sicura. Milijetta, incarna la figura delle donne del tempo, le quali subendo la lontananza del marito, si sentivano nuovamente libere di fare, di essere, come sospese nello spazio, ancora in tempo per riprendere il ruolo destinato loro, nel caso i mariti, avessero fatto ritorno a casa. Una vita peccaminosa, che trova il suo strazio, quando il pettegolezzo raggiunge il coniuge oltreoceano, e l’infanticidio sembra essere l’unica soluzione possibile.

Uno sguardo fortemente ecclesiastico, nel racconto “Consolina e Anacleto”. Carlini, infatti, attraverso la storia di Pietro, mette in luce il dubbio di una vocazione. Sembrerebbe una delusione d’amore la molla che spinge Pietro a dedicarsi alla via del Signore. Tuttavia, quando la donna che desidera sembra mostrarsi nuovamente disponibile, il suo fare diviene incerto. Un racconto dove il protagonista è a metà tra Dio e i piaceri carnali. Dubbio che lo porterà a vacillare da una parte all’altra, fino all’epilogo finale, dove due grossi maiali, masticano voracemente, il frutto di un amore a metà tra il proibito e il consapevole.

Sono storie tinte di rosso, quelle che Fabio Carlini, regala nel suo nuovo testo. Un libro che narra con estremo sentimento la storia di piccoli innocenti travolti dalla vergogna e dalla rabbia adulta. Un libro-denuncia capace di scuotere le coscienze, di distillare la vergogna. Un testo che dà voce a chi ancora infante non può farlo. Un libro che mette al centro le piccole creature che venute al mondo, non arriveranno mai a conoscerlo.

Un testo che non solo mette in risalto la sofferenza dei più piccoli, ma anche le condanne invisibili che le donne subiscono in silenzio: la vergogna di una pancia che cresce, il rapporto con uomini non liberi, il parto vissuto non con gioia ma in posti improvvisati, come nascono le bestie. Il frutto di un peccato rimasto lì, visibile a tutti, la costrizione di dover compiere scelte tragiche, o a subire quelle di un uomo che stanco di quel gioco, decide di redimersi e tornare rispettabile.

Una scrittura scorrevole, chiara, quella di Fabio Carlini. Un argomento di forte interesse, una narrativa coinvolgente, che attraverso piccole storie, giunge fin in fondo, al cuore dei suoi lettori.

