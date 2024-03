Miriam Tirinzoni e la sua collezione Gran Soirée a Milano

By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La presentazione della capsule collection Grand Soirée del brand di moda di Miriam Tirinzoni a Palazzo Visconti, a Milano, del 5 marzo 2024, ha segnato un trionfo ineguagliabile di eleganza, tradizione e raffinatezza, rafforzando la posizione del marchio nel panorama della moda internazionale.

Questa collezione riflette un’approfondita ricerca sulla qualità dei tessuti, dando vita a capi che coniugano maestria tradizionale e innovazione, con linee pulite, materiali pregiati e un’attenzione minuziosa ai dettagli che trasformano ogni pezzo in un’opera d’arte unica. L’evento si è svolto in uno dei luoghi più suggestivi e storici della città, fornendo il contesto perfetto per esaltare le creazioni distintive e lo stile inconfondibile del brand.

L’adozione di tessuti sostenibili e la promozione di pratiche produttive etiche hanno ulteriormente valorizzato la collezione, evidenziando l’impegno del marchio verso la responsabilità sociale e ambientale, suscitando acclamazioni sia dalla critica che dal pubblico e dimostrando che è possibile coniugare moda e sostenibilità, privilegiando la qualità rispetto alla produzione di massa.

La scenografia di Palazzo Visconti ha aggiunto un ulteriore fascino all’evento, con i suoi spazi sontuosi e carichi di storia che hanno fornito lo sfondo perfetto alle affascinanti modelle di Miriam Tirinzoni, creando un dialogo unico tra passato e presente, tra arte e moda.

La scelta di questo luogo ha sottolineato l’obiettivo del brand di fondere la moda con l’arte e la bellezza italiana, rafforzando così l’importanza del made in Italy. In chiusura dell’evento, Miriam Tirinzoni ha espresso il suo ringraziamento al patron Carmelo Alì e a Laura Pagani Cesa per aver creato un contesto di promozione internazionale della moda italiana di alto livello, e ha lodato la maestria e la simpatia della madrina dell’evento, Cesarina Ferruzzi.

Comunicato a cura dell’Ufficio stampa Lucilla Corioni.

Nota biografica

Miriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è laureata in Economia Politica e ha accumulato diverse esperienze manageriali. Ha fondato MT Conulting Srl, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri.

Contatti: Tel: +39 0342 615355, E-mail: info@miriamtirinzoni.it