Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, L’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, alle ore 13.00, presenta il saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e autori vari, che si legge e si scarica gratuitamente online da diversi portali e siti web.

Porterà i saluti istituzionali della Camera dei Deputati l’On. Fabio Porta. All’appuntamento parteciperanno la Dott.ssa Francesca Romana Fragale, Presidente dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura e a capo dell’Effettismo; il Dott. Mario Bresciano, Presidente della Consulta dell’Accademia AIDAL e Presidente emerito del Tribunale di Roma; Mattia Fiore, artista e responsabile della sezione Arte dell’Accademia AIDAL; Daniela Di Bitonto Sello, accademica e poetessa; l’Avv. Alberto Valerio Lori, accademico e avvocato penalista.

Interverranno, inoltre, il Dott. Andrea Giostra, accademico, psicologo clinico, criminologo e curatore del Saggio, e l’Avv. Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista, componente della Camera Penale di Termini Imerese e coautore del Saggio. Chiuderà i lavori la Prof.ssa Terry Bruno, psicologa e psicoterapeuta. Modererà il dibattito il Dott. Gianni Lattanzio, accademico e Segretario Generale dell’Istituto Cooperazione Paesi Esteri (ICPE).

Dichiara a proposito dell’evento la Presidente dell’Accademia AIDAL Fragale: «L’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura è fiera di presentare il libro curato da Andrea Giostra, realizzato insieme a 20 coautori, che tratta questo grave fenomeno sociale con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, e che lo illustra da diversi punti di vista: psicorelazionale, sociale, giuridico, di tutela della donna, delle Case Rifugio dove vengono protette le donne che denunciano, per concludere poi con 12 storie raccontate da donne che sono riuscite a liberarsi in tempo da relazioni tossiche e pericolose con soggetti narcisisti patologici. Per la cerimonia prevista per maggio 2024 – continua la Presidente Fragale – il premio per il libro dell’anno accademico sarà conferito a Padre Giuseppe Scelzi per il libro “Riempi il mio cuore di io umano”, e a Massimo Boccucci e Tiziana Zeppa per il libro “Il filo della speranza: Storie al tempo del coronavirus”».

Il Saggio si avvale della prefazione e della revisione scientifica del prof. Girolamo Lo Verso, psicoterapeuta e cofondatore della Scuola di Psicoterapia di Gruppoanalisi. Il curatore Giostra nell’introduzione precisa che il testo: «non è destinato ai tecnici che quotidianamente nella loro professione si occupano di questo grave fenomeno sociale, bensì a chi non ha una cultura specifica e vuole acquisire degli strumenti base per riconoscere questo problema, per affrontarlo adeguatamente e soprattutto per difendersi e svincolarsi il prima possibile da una relazione pericolosa con un soggetto affetto da “narcisismo patologico”.»

È possibile scaricare integralmente e gratuitamente il volume al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/198XV2HVPsgJjklPANR1TJMQmgn-7FKmk?usp=sharing

In allegato anche la locandina con CODICE QR per scaricare il Saggio gratuitamente, che si può utilizzare e affiggere senza nessuna limitazione in qualsiasi posto: negozi, attività commerciali, centri culturali, farmacie, associazioni, luoghi pubblici, etc.

Ingresso con accrediti fino ad esaurimento dei posti disponibili.