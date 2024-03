QUANDO UN’AMICIZIA CI DELUDE | di Daniela Cavallini

By

Amiche ed Amici carissimi, oggi desidero affrontare un (ri)sentimento che prima o poi amareggia molte persone: l’inspiegabile distacco dal legame amicale da parte di colui o colei che consideravamo alla stregua di una presenza imprescindibile nella nostra vita.

Non mi sto certo riferendo a cordiali conoscenze che, senza nulla togliere alla gradevolezza dei momenti di svago condivisi, non consideriamo parte essenziale della nostra vita.

Non si può essere Amici di tutti, anche se il termine è spesso abusato, soprattutto in ambiente Social. Personalmente conferisco un valore inestimabile all’Amicizia e, per questo, riservo cura e protezione a detto privilegiato rapporto.

Credo che la qualità di un rapporto affettivo, atta a determinarne la reciprocità, sia percepibile soprattutto a livello energetico e non solo attraverso la quantificazione del tempo trascorso insieme e/o al telefono o chat che sia.

Dedicare interesse e cura ad un rapporto, significa semplicemente “esserci”, magari non necessariamente in presenza se le circostanze intralciano momentaneamente il contatto fisico, ma “sentire” che di quella persona possiamo fidarci e saprà accogliere con amorevolezza il nostro eventuale sfogo – così come noi il suo – anche nell’impossibilità di offrire un aiuto concreto come, ad esempio, nel caso di una diagnosi medica infausta, un abbandono sentimentale o altro ancora. Naturalmente questo scambio confidenziale lo estendo anche ai momenti d’incontenibile gioia: nessuna vera Amicizia include la meschinità dell’invidia.

Tuttavia, capita che anche il rapporto più stretto, sia suscettibile di momenti meno armoniosi e non escluda neppure il litigio, ma la serenità è presto recuperata perché affetto e stima superano le divergenze ed inducono con urgenza al chiarimento. Delucidare con serenità una situazione, non implica l’assoggettarsi obtorto collo alla posizione dell’Amico/a per fare pace – sarebbe sottomissione – e neppure volerlo/a convincere della propria idea – sarebbe manipolazione -, significa accettare nel reciproco rispetto idee differenti, senza nulla togliere alla qualità del rapporto.

Il rapido declino – precursore dell’inesorabile fine di un’Amicizia -, si manifesta nel constatare comportamenti agìti in malafede.

Certo, la percezione del fattore scatenante la nostra delusione è soggettiva, tuttavia non di rado, quando il malessere si palesa e la parte offesa ricerca un chiarimento attraverso un contatto che viene subdolamente negato (“ti chiamo e ne parliamo” ma sparisce, mi pare l’esempio più gettonato) beh…direi che forse non il livello di percezione, ma “il fattore” stesso diviene oggettivo, così come la mancanza di rispetto.

Un abbraccio

Daniela Cavallini