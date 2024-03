Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Venti di Napoli è libro di poesie per emozionarsi attraverso le parole, non sempre in rima, veloci ma allo stesso tempo lente, per immaginare Napoli nella propria mente, viverla e riviverla attraverso la poesia.

Il libro è una raccolta di 20 componimenti alla riscoperta di Napoli, partendo dal Rione Sanità e passando per i Quartieri Spagnoli ma non solo: richiama tutta la città attraverso dettagli, particolari, elementi, sentimenti e speranze.

Una piccola intervista all’autrice:

Ci parli di lei autore: Sono molto critica nei confronti di ciò che scrivo, lo ero coi temi alle elementari e lo sono stata all’università con le tesi. Leggo tanto, di tutto, quando posso. Prima di dormire se ho bisogno di riempire la mente con qualcosa di interessante per potermi svegliare meglio, in treno per lunghi tragitti, in estate quando sono ispirata. Nei momenti in cui decido di scrivere qualcosa, questo avviene soprattutto sull’app delle note del cellulare: è il mio taccuino il più delle volte.

Qual è il suo rapporto con la scrittura? Un rapporto in stile Gilmore Girls, solo che ho a che fare coi fogli e non con mia figlia.

La sua silloge nasce da fattori esterni o autobiografici? Direi da un connubio di fattori interni ed esterni.

I suoi poeti di riferimento o che ama leggere? Sicuramente Ungaretti e D’Annunzio.

La poesia è un genere di nicchia crede che negli ultimi anni sia stata riscoperta? Si, è stata riscoperta ma non del tutto. Sembrerebbe banale dire che “serve ancora tanto per recuperarla” ma è la verità.

A cosa sta lavorando? Al momento sto pensando di focalizzare la mia attenzione sulla stesura di un libro sulla donna, una storia al femminile e poi mi piacerebbe scrivere una raccolta di racconti su tematiche sociali. Vedremo!