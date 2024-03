Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Immersi nel cuore del Bosco Incantato, le favole brevi di Indiana ci guidano

attraverso un viaggio emozionante, svelando schermaglie, astuzie e insidie che

rispecchiano il complesso intreccio della vita umana. In questo regno magico, ogni

animale diventa un ambasciatore della diversità, incarnando un mondo di sfumature e

connessioni.

Il Gufo Spiritello, con gli occhi che racchiudono saggezza infinita, diventa un

simbolo della profondità interiore che spesso trascuriamo. Il Pipistrello Nerino danza

tra le ombre, offrendoci un’immersione nel mistero della notte e aprendo la nostra

mente a nuove prospettive. La Civetta Scintilla, con il suo sguardo luminoso, ci invita

a riflettere sulla bellezza che si trova nell’accettazione della diversità.

I protagonisti come l’Istrice Spinosa, sempre pronto a difendere i suoi amici con gli

aculei che lo contraddistinguono, ci insegnano che ognuno di noi può contribuire con

le proprie peculiarità. La storia struggente della Volpe Birba, preda del lupo, mette in

luce la drammaticità della vita, ma la richiesta d’aiuto della lepre prigioniera ci

ricorda che il gioco di squadra può essere la chiave per superare le avversità.

Attraverso la penna di Indiana, il Bosco Incantato diventa un rifugio per la diversità

che unisce. Ogni animale, con la propria storia unica, diventa un messaggero di

empatia e comprensione. Questa raccolta di favole, che inizialmente sembra rivolta ai

più giovani, si rivela un viaggio empatico anche per gli adulti. Indiana ha creato un

capolavoro che non solo accende la fantasia dei bambini, ma intreccia un filo sottile

che tocca il cuore degli adulti, facendoci riflettere sulla bellezza di abbracciare le

diversità per costruire un mondo più armonioso.

In conclusione, “Il Bosco incantato” ci invita a esplorare il potere della diversità e

della connessione umana, dimostrando che, nel cuore di ogni storia, batte un richiamo

universale all’empatia e alla comprensione reciproca. Un libro che si insinua

dolcemente nell’anima, donando un messaggio di speranza e amore per la ricchezza

della diversità che tutti portiamo con noi nel nostro viaggio attraverso la vita.

Biografia dell’ autrice:Indiana poeta scrittrice scopre la sua passione per la scrittura sin da piccola a Pisa. La sua città .Scrive articoli per riviste e piattaforme poetiche. Vince premi di poesia a concorsi internazionali, pubblica libri di narrativa poetica e narrativa per ragazzi. Il suo libro d’esordio: “Solo Due parole”, in seguito sono apparsi “Il Gufo Spiritello Racconta”, “Lettere D’Amore”, “Come una Ballerina”, “Acquamarina” , “Eterne Rose” e il Bosco Incantato” Ogni sua poesia un abbraccio che consola, un messaggio di speranza nel gioco dei sentimenti e nei silenzi del cuore.