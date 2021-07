Arti visive: Bando pubblico Extempoarèa: Call per giovani artisti delle Accademie di Belle Arti della Sicilia

By

SCADENZA BANDO 1° SETTEMBRE 2021

Arèa, dopo anni di esperienza nel campo dello sviluppo e della promozione delle arti visive, lancia una nuova sfida e opportunità per la comunità artistica.

Con “Extempoarèa”, Arèa vuole dare spazio ai giovani e creare un’opportunità di crescita e sviluppo per 15 artisti emergenti, attentamente selezionati, provenienti dalle Accademie di Belle Arti della Sicilia.

Possono partecipare alla procedura gli studenti maggiorenni iscritti nell’anno accademico 2020/21 e i diplomati degli anni 2019, 2020 e 2021.

Le opere pittoriche e fotografiche selezionate saranno esposte e immesse nel mercato dell’arte presso la galleria di Arèa, a Palermo in piazza Rivoluzione 1.

La domanda di partecipazione deve pervenire tramite mail a:

extempoarea.call2021@gmail.com entro il termine perentorio del 1° settembre 2021, entro le ore 24,00. La mail con gli allegati deve avere come oggetto: Extempoarèa2021 e nome e cognome del soggetto partecipante.

I 15 selezionati dalla commissione scientifica, per dimostrare le loro abilità, potranno esibirsi e realizzare un’opera in estemporanea, dal 24 al 26 settembre 2021, durante la manifestazione “Extempoarèa – la Fieravecchia di piazza Rivoluzione”, periodo in cui verrà inaugurata l’esposizione.

SCOPRI IL BANDO COMPLETO E LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE QUI:

https://drive.google.com/drive/folders/1kWgEQ5H9W5sE7l1Nk_7epi-zR6WIZsbX

ARÈA

Aréa, quinta scenica del Genio di Piazza Rivoluzione di Palermo, è uno spazio multidisciplinare ed un prezioso contenitore di nuove idee creative.

Nasce nel 2003 da un’idea dell’artista Giovanni Lo Verso con l’intento di contribuire allo sviluppo della vocazione finalizzata a diffondere le vere potenzialità espressive della città, ideando, progettando e organizzando eventi ed esposizioni artistiche, occupandosi anche di allestimenti, grafica e promozione.

La condivisione all’interno di questo spazio è uno dei punti cardine di essa: molti artisti legati al mondo delle arti visive sono già attivi e, interagendo con l’esterno tramite ricerche su svariati temi atti a rispondere alla richiesta comunicativa e culturale della città, propongono un punto di vista diverso e laterale rispetto alla semplice fruizione, offrendo un’opportunità concreta ed un approccio diretto e pratico tramite svariati laboratori.

LA COMMISSIONE

La selezione delle opere verrà effettuata dal comitato scientifico di Arèa composto da:

Alessandro Bazan e Fulvio Di Piazza, artisti e docenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, e i curatori Giovanni lo Verso, scultore e presidente di Arèa, e Giorgia Görner Enrile, fotografa e organizzatrice di eventi culturali.

INFO E CONTATTI:

+39 338 888 7303