“Comunità di scrittori italo-americani: Essere uno straordinario leader” ǀ Intervista a Tiziano Thomas Dossena ǀ di Maria Teresa De Donato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Una delle esperienze più emozionanti che ho avuto finora negli Stati Uniti è stata l’entrare a far parte della comunità degli scrittori italo-americani.

Oggi sono molto felice e onorata di ospitare Tiziano Thomas Dossena, che, essendo stato molto attivo da quando si è trasferito negli States, è diventato una delle colonne della nostra Comunità Italo-Americana.

Tiziano ha una biografia davvero impressionante in quanto si è tenuto piuttosto impegnato nel corso degli anni. Tuttavia, invece di elencare tutti i suoi successi – letterari e non – preferirei lasciare a lui la parola.

MTDD: Ciao Tiziano e benvenuto nel mio Salotto Virtuale e Culturale. È un piacere incontrarti oggi.

TD: Sono onorato di incontrarti oggi e di essere intervistato da te.

MTDD: Tiziano, perché non inizi presentandoti ai nostri lettori e spiegando come e perché ti sei trasferito negli Stati Uniti?

TD: Sono arrivato negli Stati Uniti nel 1968 con i miei genitori. Mio padre era un artista famoso e ha voluto tentare il successo anche in America. Ha fatto bene, ma l’Italia lo ha ‘chiamato’ ed è tornato in patria nel 1976. Ho scritto un primo libro sulla sua opera (Il mondo come impressione, I paesaggi di Emilio Giuseppe Dossena) quest’anno e verrà pubblicata una biografia completa entro la fine dell’anno… Nel 1977, avevo completato 2 Bachelor e un Associate e volevo andare alla facoltà di Medicina, quindi sono partito per l’Italia. È stata una bella esperienza, ma non ho mai completato i miei studi in Medicina. Mi ero sposato nel 1979 con la mia fidanzata dell’università e avevo un’agenzia di import/export da gestire. Era tutto troppo intenso e il viaggio costava, dato che dovevo partecipare a vari convegni medici e dentistici in tutto il mondo. Così, quando mio padre morì nel 1987, poiché mia suocera viveva a New York, tornai con mia moglie e il mio primo figlio William negli Stati Uniti. Era la mia seconda emigrazione dall’Italia…

MTDD: Hai diversi titoli in diversi campi. Sei sempre stato coinvolto nel settore dell’editoria o in precedenza hai ricoperto altre posizioni in campi più tecnici per guadagnarti da vivere?

TD: Beh, ho una laurea in italiano, una in studi liberali e una in scienze ambientali. Può sembrare confuso, ma c’è una logica. Gli Studi Italiani e Umanistici mi hanno dato le basi per la mia attività editoriale, mentre la Laurea in Scienze Ambientali, arricchita da un Diploma Universitario in Matematica, uno in Tecnologie Ambientali e due attestati in Tecnologie Edilizie mi hanno dato gli strumenti per svolgere bene il ruolo di Ingegnere edile per oltre 30 anni… Ho lavorato in un centro di ricerca per la NYNEX Company, poi diventata Verizon, per oltre 16 anni, poi 11 anni con la UBS Bank presso il più grande open trading center del mondo, e infine gli ultimi due anni al Madison Square Garden. Avere la sicurezza finanziaria di quel lavoro mi ha dato l’opportunità di dirigere L’Idea Magazine negli ultimi 31 anni senza vincoli o pressioni legate all’aspetto economico. Questo mi ha anche permesso di diventare un editore senza grandi preoccupazioni per il reddito e di concentrarmi invece sulla preziosità e sulla validità dei libri che ho scritto, curato e pubblicato.

MTDD: La tua vita è strettamente legata all’Arte in generale e specialmente alla scrittura, alla musica e alla scultura. Nel corso degli anni hai ricevuto numerosi premi, nomination e riconoscimenti.

Parlacene.

TD: Tutto è iniziato con un terzo premio per la scultura alla “Biennale di Boniprati” nel 1978. Confesso, però, che da quegli anni non ho più prodotto statue… Altri premi e nomination sono stati vinti negli anni successivi, per la poesia, il giornalismo e la narrativa. Tra quelli degni di nota, il primo premio di saggistica al concorso “De Finibus Terrae”; il secondo premio per la poesia a “Voci Nostre”; il primo premio per la fiction “Coppa del Mare” al “Premio Città di Modica”; il secondo premio per la poesia a “Noi e gli altri”; la Medaglia d’Oro al Giornalismo al “Premio Emigrazione”; il secondo premio con medaglia d’argento al “Premio Europa” per la fiction. In tempi più recenti, nel 2012, ho ricevuto il Premio Globo Tricolore per l’eccezionale lavoro nel settore dell’editoria e il mio lavoro giornalistico; questo premio è considerato l’Oscar italiano dell’editoria. Ho anche vinto il Sons of Italy Literary Award nel 2019 per il mio lavoro letterario di una vita, e di recente sono stato inserito dal Marquis Who’s Who nel Premio Albert Nelson Marquis alla carriera. Mi sento molto fortunato a essere riconosciuto in tanti modi, ma confesso che il giorno più emozionante per me è stato quando, nel 2012, mi è stato chiesto di leggere poesie sulla commemorazione dell’11 settembre nella mia città, New York.

MTDD: Il 1990 è stato un anno molto importante per te. Sei diventato direttore editoriale e anche editore de L’Idea Magazine (Brooklyn, New York) e fondatore e caporedattore delle riviste OperaMyLove e OperaAmorMio.

Cosa ti ha spinto a iniziare queste attività?

TD: Il mio interesse per le arti in generale risale alla mia esperienza con il lavoro di mio padre e gli amici della nostra famiglia: scrittori, artisti, cantanti lirici, drammaturghi e altri. Quando tornai negli Stati Uniti nel 1987, Leonardo Campanile, che era il caporedattore de L’Idea mi contattò perché sapeva che avevo esperienza di scrittura (avevo pubblicato molte poesie, racconti e articoli tecnici su varie riviste e anche tradotto un paio di libri scientifici per arrotondare le mie entrate). Voleva solo un piccolo aiuto con la rivista. Ho iniziato a scrivere articoli in prima pagina per lui e in breve tempo mi è stato chiesto di diventare Direttore Editoriale, titolo che conservo ancora. Questa posizione mi dà il privilegio di decidere sul contenuto della rivista.

L’opera mi ha sempre affascinato. Ho fondato le due riviste d’opera inizialmente come blog, ma sono cresciute così velocemente e sono diventate riviste online a tutti gli effetti. Le riviste d’opera sono state poi assorbite nel Gruppo Idea Graphics, che io e Leonardo Campanile abbiamo formato qualche anno fa. Il Gruppo comprende anche due Marchi (Idea Press e Idea Publications) e ovviamente L’Idea Magazine. Inoltre, un altro Marchio per gli spartiti musicali sta per nascere.

MTDD: La tua eredità italiana ha avuto un impatto sul tuo lavoro letterario e coinvolgimento sociale, e se sì, come e in che misura?

TD: Credo che il mio essere italiano abbia influenzato le mie scelte letterarie per tutta la mia vita. Faccio parte dell’Organizzazione Sons of Italy, in cui oltre alle attività culturali legate all’Italia forniamo borse di studio per studenti di lingua italiana. Ho finanziato, curato e pubblicato antologie di scrittori italoamericani. Nella nostra casa editrice produciamo spartiti musicali di compositori italiani, e la nostra enfasi è sempre sugli italoamericani e gli italiani, sia come scrittori che come soggetti. Quindi, posso tranquillamente affermare che il mio patrimonio italiano è al centro di tutte le mie attività letterarie come autore, redattore ed editore.

Scrivo anche esclusivamente sull’Italia, gli italiani e gli italoamericani. Ad esempio, sono l’autore di un libro di racconti in italiano (Caro Fantozzi, Scriptum Press, 2009), un libro di poesie bilingue (italiano e inglese) (Sunny Days and Sleepless Nights, Idea Press, 2016), il libro bilingue libro sull’arte citato in precedenza, quattro libri bilingue sui libretti delle opere del compositore italiano Niccolò van Westerhout, (Doña Flor, Fortunio, Colomba e Cimbelino), un libro bilingue di saggi su Niccolò van Westerhout (Doña Flor, un’opera di Niccolò van Westerhout, Idea Publications, 2010) e tre antologie ((A feast of Narrative, un’antologia di racconti di scrittori italiani americani, Vol.1, Vol. 2, Vol. 3; Idea Press 2020). Tra pochi giorni sarà disponibile il mio libro in italiano su Federico Tosti, prolifico poeta in romanesco, ed entro fine anno saranno pubblicati anche altri due miei libri (la biografia di mio padre in italiano e la sua versione in inglese).

Ci sono anche i libri che curo, tutti di italiani o italo-americani. Un altro elemento che vorrei aggiungere è il fatto che i miei libri bilingue possono trovare un ottimo utilizzo nelle aule degli studenti di italiano, soprattutto nel settore poesia.

MTDD: La comunità italo-americana negli USA ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della storia di questo Paese.

Qual è la tua opinione personale sulla questione, visto tutto quello che è successo negli ultimi due anni?

TD: È molto triste che la cultura dell’annullamento non abbia una “cultura” in sé. Basta che qualcuno faccia un’accusa, anche infondata come nel caso di Cristoforo Colombo, e la gente vuole che un personaggio storico venga cancellato dai luoghi pubblici, dai libri di storia e dalla nostra memoria. Seguendo questo ragionamento, non avremo nessun personaggio storico a cui guardare. In un tribunale, devi essere provato colpevole prima di essere condannato, ma con Columbo non ha funzionato così. Fu usato come capro espiatorio per tutte le orribili azioni che i conquistadores e i successivi europei hanno commesso contro gli indigeni e giudicato colpevole senza processo. La gente voleva solo il sangue e alcune delle sue statue sono andate giù. È stato un linciaggio del personaggio. Alcuni italo-americani hanno affermato che ci sono modelli migliori per la nostra comunità e che dovremmo lasciar perdere, ma mancano un punto. È stato per lungo tempo un simbolo di coraggio e senso di avventura per la comunità italo-americana e rimuoverlo senza un giusto processo è ingiusto. Non puoi riscrivere la storia. Non abbiamo intenzione di “cancellare” Martin Luther King e John F. Kennedy perché erano donnaioli, vero? Stiamo giudicando i personaggi storici in base ai loro successi o altro?

Oltre alla cultura dell’annullamento su Colombo, credo che la nostra comunità dovrebbe porre maggiore enfasi sul tentativo di correggere gli errori della storia, come ad esempio sostituire Graham Bell con Meucci come inventore del telefono.

Abbiamo un gran numero di italo-americani, anche attualmente, che sono stati le radici e la forza della nostra società americana e hanno avuto successo in tanti campi. Parliamone, vantiamoci un po’. Ce lo meritiamo.

MTDD: Oltre al tuo impegno nell’opera letteraria, sei stato molto attivo socialmente su diversi fronti, collaborando o almeno facendo parte di una varietà di organizzazioni.

Puoi dirci di più sul tuo coinvolgimento in questo tipo di attività?

TD: Negli anni 1998-2004 sono stato membro e Segretario del locale Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all’Estero), organo rappresentativo della comunità italiana, eletto direttamente dai connazionali residenti a New York e nel Connecticut. Sono stato membro dei Lions, della IAWA, dei Sons of Italy, della New York Academy of Science, di alcune accademie italiane, del Circolo Culturale di Mola e delle organizzazioni legate al mio lavoro quotidiano, come ASHRAE e RSES. Ho organizzato raccolte di dispense alimentari, eventi di beneficenza, presentazioni culturali e molte altre attività. Sinceramente, però, ora, dopo il pensionamento dal mio lavoro di ingegnere, mi sono concentrato sulla mia attività letteraria ed editoriale, portando finalmente a termine progetti che mi stanno a cuore e che in precedenza non potevano essere finalizzati a causa dell’eccessivo tempo che necessitavano.

MTDD: Tiziano, è stato un vero piacere incontrarti oggi. Grazie per aver preso parte a questa intervista.

C’è qualche altra informazione su di te e sulle tue attività che vorresti condividere con i nostri lettori, a cominciare dal dire loro come possono contattarti o acquistare le tue pubblicazioni?

TD: Grazie per avermi ospitato. Colgo l’occasione per ricordare ai nostri scrittori italiani e italo-americani che sono disponibile per una consulenza sull’eventuale pubblicazione dei loro manoscritti e che le persone possono contattarmi a editoreusa@gmail.com.

Se uno scrittore, invece, vuole contribuire alle nostre riviste L’Idea o OperaMyLove, può contattarmi a lideaeditor@gmail.com

Inoltre, tutti i miei libri sono disponibili su Amazon oppure possono essere acquistati direttamente dall’editore (ideapress-usa.com). Le copie firmate possono essere acquistate da me, naturalmente, utilizzando uno degli indirizzi email sopra.

Faccio i miei migliori auguri di successo e serenità nella vita a tutti i tuoi lettori.