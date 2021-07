Diego Spitaleri con “Piano Solo” in scena per Spasimo 2021 al Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo il 12 luglio ore 21.30

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Spasimo 2021 – Musiche di una nuova alba”

Il pianoforte e l’artista in un unico momento in musica

In scena per Spasimo 2021 Diego Spitaleri con “Piano Solo”

Lunedì 12 luglio ore 21.30 – Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo.

Palermo 9 luglio 2021. Il pianoforte e l’artista in un unico momento in musica, un tutt’uno che rispecchia l’esaltazione scenica del compositore siciliano Diego Spitaleri che si esibirà lunedì 12 luglio alle ore 21.30 per la seconda stagione della rassegna “Spasimo 2021 – musiche di una nuova alba”. Dopo lo stop dovuto alla pandemia Diego Spitaleri riprende la sua attività solistica con un concerto di “Solo Piano” nel quale presenterà alcuni nuovi brani composti e registrati durante il lock down e recentemente pubblicati su tutti gli stores digitali ed i servizi di streaming e che faranno parte del suo prossimo CD, in pubblicazione il prossimo anno.

Accanto alla nuova produzione saranno riproposti alcuni brani tratti dal precedente lavoro discografico Pianofor(t)ever, che ha raggiunto più di 2.350.000 ascolti in oltre 90 paesi. “Gran parte della mia nuova produzione, racconta il pianista siciliano, è stata sicuramente influenzata dagli stati d’animo che ho vissuto, in questo strano periodo che, mi auguro, ci siamo lasciati alle spalle che ha costretto tutti noi a fermarci dandoci la possibilità di riscoprire, rivalutare o comunque riflettere su sentimenti, affetti e rapporti ai quali attribuire la giusta collocazione nella nostra vita. E questo è ciò che voglio raccontare nel concerto”

Il cartellone di Spasimo 2021 continua con grandi musicisti italiani ed internazionali, artisti di ricerca e talenti siciliani che faranno riecheggiare di musica e suoni lo Spasimo come Dee Dee Bridgwater, Fabrizio Bosso, Daria Biancardi, Rita Marcotulli, Omer Meir Wellber, Lucy Woodward, Ruggero Mascellino, Andrea Griminelli e tanti altri ancora.

INFO BIGLIETTI E PRENOTAZIONI:

The Brass Group

www.bluetickets.it

brasspalermo@gmail.com

+39 334 739 1972

www.brassgroup.it – #Spasimo2021