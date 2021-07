“E’ necessario un miglioramento” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Questa è la seconda estate da trascorrere in compagnia della paura del contagio.In questi ultimi giorni la nostra squadra nazionale di calcio ha vinto il campionato europeo e questa è stata per tutti una grande gioia ,che ci ha fatto allontanare i nostri pensieri da tutto il dramma mondiale della pandemia. E’ stato un tuffo nella contentezza e ci siamo sentiti alleggeriti dai problemi che ci tormentano. La povertà sta aumentando in maniera preoccupante. Sono tanti i lavoratori, che stanno perdendo la loro fonte di reddito, perché vengono licenziati anche in maniera molto discutibil.Infatti, è di questi giorni,che il licenziamento è stato comunicato con una semplice mail.Facendo un confronto con l’anno passato, che non avevamo né la cura e nè il vaccino per questa pandemia, è stato raggiunto un grandissimo obiettivo, ma dobbiamo essere molto accorti a non ritrovarsi nelle condizioni disperate, che purtroppo conosciamo bene. Quindi è necessario non creare situazioni di assembramento ed usare sempre la mascherina nei luoghi sia chiusi ed all’aperto quando sono affollati e non perdere l’abitudine di igienizzarsi le mani.In questi mesi saranno prese delle decisioni molto importanti, per poter avere la frequentazione scolastica in modo sicuro.E’ necessario, che i nostri ragazzi abbiano le lezioni in presenza. E’ una condizione inderogabile ,per la loro formazione, che deve essere realmente tale. Il grado di formazione degli studenti in questi ultimi due anni di lezioni a distanza si è notevolmente abbassato, perché molti ragazzi hanno avuto difficoltà di apprendimento sia per il mancato contatto con gli insegnanti,che per la difficoltà di accesso alle lezioni online. Lo studio non è stato partecipato ed è venuto a mancare anche il confronto con i compagni. I nostri figli ed i nostri nipoti saranno i protagonisti del futuro ed abbiamo il dovere di dare loro ogni possibile strumento, per renderli competenti e completamente liberi di poter scegliere e progredire. Si dovranno fare scelte importanti per assicurarsi un progresso, che affronti le molte problematiche, che si stanno palesando in questi anni. In questi giorni il maltempo in Germania ha provocato un alluvione dove molte case sono state portate via dallo straripamento dei fiumi e purtroppo ci sono state anche molte vittime ed anche molti dispersi. Il clima sta cambiando e quindi è necessario, porre molta attenzione a questa situazione.Il futuro deve essere studiato e valutato e niente deve essere affidato al caso, perché altrimenti non ci sarà sviluppo e progresso e non saremo in grado di salvare noi ed il nostro pianeta.La nostra nazionale ha investito nel futuro, facendo squadra ed allenandosi ed il risultato è stato gradito da tutti noi italiani.Prendiamo questo esempio, che tutti abbiamo condiviso e facciamo squadra anche su problemi come la nostra salute, il nostro valore di conoscenza e di competenza, per aumentare il valore della nostra società, affrontando i problemi con la volontà di risolverli e non di girargli intorno. La determinazione e l’impegno saranno i veri strumenti per la crescita necessaria per uscire da questo tunnel buio, che sta oscurando tutta la nostra umanità.Grazie all’impegno della scienza abbiamo il vaccino contro il Covid e questo è un obiettivo di grande valore, che è stato raggiunto con la competenza e la conoscenza delle tante persone, che hanno contribuito a questa ricerca.Anche in questo è la squadra dei tanti scienziati, che ha vinto contro questa infezione mondiale.Ora la speranza è che i nostri ragazzi possano ritornare a scuola e tanti lavoratori e lavoratrici possano avere il loro posto di lavoro.Ricordiamo che l’Articolo 1 della nostra Costituzione recita che l’Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro.Non possiamo assolutamente ignorare questa condizione, che è ben scritta anche nell’articolo 4 della nostra Costituzione:“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.Con questi concetti ben esplicitati è necessario intervenire, per poter garantire il lavoro alle tante persone che in questi giorni stanno perdendo la loro fonte di sostegno e di dignità, valutando in maniera integrale e proponendo anche qualche riconversione industriale atta ad una evoluzione produttiva.Credo, che i pilastri di una società siano la salute, la conoscenza , la competenza e la forza di trasformarsi per evolversi e progredire.Auguro a tutti buon lavoro!