“Go Wild Calabria” dal 5 al 12 settembre 2021 a Belcastro Marina (CZ)

Da domenica 5 a domenica 12 settembre 2021, Belcastro Marina (CZ) – Calabria

presenta

Go Wild CALABRIA

Sul Golfo di Squillace, la vacanza per sole donne che mancava

Una settimana in un villaggio turistico riservato esclusivamente ad un pubblico di sole donne, è “Go Wild Calabria”, la vacanza che mancava, presentata da Girl Village, Kick-Off e Rha Bar Milano, con la collaborazione di Design & Comunicazione Fluida: Artdisk, alle navigatrici dell’etere e non solo, ancora incerte su dove trascorrere il periodo estivo.

La vacanza si svolgerà da domenica 5 a domenica 12 settembre 2021, in un villaggio selezionato e scelto nel bellissimo Golfo di Squillace lungo la Costa degli Aranci, nella zona di Belcastro Marina (CZ). Il villaggio è pronto ad accogliere gruppi di amiche, coppie di innamorate e donne single in cerca di nuove amicizie. Un’iniziativa nel segno della privacy e di totale comfort, studiata dalle organizzatrici specializzate in realizzazione di eventi sull’asse Roma-Milano, che promettono al pubblico di donne affezionate, una settimana di relax all’insegna del divertimento e della sicurezza. Al villaggio si accede infatti tramite tampone preventivo e, ancor meglio se vaccinate, per preservare le zone comuni da ogni eventuale risvolto inaspettato.

Ad attendere le villeggianti, ci sarà un contesto naturalistico affascinante e selvaggio, quello calabrese in grado di offrire panorami unici nel suo genere. Insieme alle vedute a perdifiato, non mancheranno tutte le possibilità che un villaggio turistico può offrire ai propri clienti, dall’ampia proposta sportiva a quella enogastronomica territoriale alla portata di tutti e per tutti i gusti. Nella settimana a cui è possibile partecipare anche usufruendo del bonus vacanze, non mancheranno l’intrattenimento musicale, i falò in spiaggia, gli aperitivi in piscina, in una struttura ideale per accogliere anche le Famiglie Arcobaleno, o i sostenitori delle vacanze pet-friendly.

«Questo è un sogno che diventa realtà, soprattutto dopo questo periodo difficile a cui il mondo degli eventi è ancora sottoposto. Abbiamo lavorato a Go Wild Calabria senza sosta, per molti mesi, per garantire alle nostre affezionate solo il meglio per la loro settimana di vacanza. Tutto fatto per offrire un nuovo modello di vacanza del tutto covid free, immerso nel contesto meraviglioso che solo l’acqua cristallina della Calabria può regalare» – dichiarano le organizzatrici che, aggiungono – «Ci aspettano spiagge riservate con sabbia fine accarezzata dall’acqua del golfo, giardini protetti, aree riservate e mantenute ancora allo stato naturale, consentendo passeggiate nella natura che non sono replicabili altrove».

GIRL VILLAGE presenta GO WILD CALABRIA

PER INFORMAZIONI, PREZZI E PRENOTAZIONI:

contatti@girlvillage.it

https://girlvillage.it/

+39 347 533 6870

+39 339 837 2059

+39 349 083 6493

+39 329 315 2666