Joe Schievano al Sole Luna Doc Film Festival con la 6^ Edizione del Soundrivemotion Award | Fino all’11 luglio a Palermo

Torna a Palermo la 6^ edizione del Soundrivemotion Award, all’interno del Sole Luna doc Film Festival (5 – 11 luglio). Un premio nato da Joe Schievano, fondatore di Soundrivemotion e dedicato alla miglior colonna sonora dei lavori in concorso al Festival.

Obiettivo dell’Award è quello di valorizzare l’universo sonoro presente nelle opere audiovisive. Non solo, quindi, un giudizio soggettivo sulla musica ma sulla somma di una serie di parametri che prevede: funzionalità della musica rispetto alle immagini, capacità evocativa e sound design, inteso come somma di tutti gli elementi sonori, come: suoni di ambiente, intelligibilità dei dialoghi, volumi del suono, e altro. Tutti elementi, questi, fondamentali per trasmettere emozioni ed informazioni allo spettatore.

Il Premio, che quest’anno consiste in un registratore portatile per film makers Zoom H4n Pro, sarà assegnato dalla giuria internazionale, insieme a Joe Schievano, e andrà alla miglior colonna sonora dei film in concorso.

Bio Joe Schievano:

Joe Schievano è compositore e sound designer Specialist Certificate in Composizione e Orchestrazione per Film e TV presso il Berklee College of Music di Boston, music producer, appassionato studioso del suono, ha al suo attivo musiche per film, documentari, opere teatrali e produzioni per artisti e performers.

Il lavoro più recente è il suo album “You are the movie, this is the music”, un progetto che ribalta il punto di vista e vede l’ascoltatore come regista che sceglie la colonna sonora per il proprio film quotidiano.

Ha da poco concluso un EP dal titolo Epìtome, scritto dall’attrice e performer Maria Roveran, e portato a termine due soundtrack complete per il lungometraggio La Montagna incantata di Claudio Zulian e Tre Visi, l’opera prima di Stefano Pesce, che vede come protagonisti Pierpaolo Spollon e Alice Stiebiz, attrice tedesca co protagonista nelle serie Dark.