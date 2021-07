La musica è vi..ta: tutto pronto per il concerto dei Volover’s

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“La musica è vi..ta”: al teatro Vito Zappalà in programma il concerto dei Volover’s. Daniele Gennaro, Pietro Piccolo e Salvo Tarantino i componenti del gruppo che si esibirà il 21 agosto alle ore 21 nel teatro di via Galatea a Mondello.

“Il gruppo nasce tre anni fa – spiega Gennaro – per la forte ammirazione verso la musica italiana portata nel mondo ma soprattutto come la interpretano i ragazzi del gruppo “Il Volo”. Ci siamo esibiti al Teatro San Filippo Neri ( sold out), già nel 2019 al Teatro Vito Zappalà, siamo stati ospiti a Terrasini nella manifestazione miss e mister città di Palermo nel 2018, ad Altavilla in piazza, alla Tonnara a Oliveri in provincia di Messina. Quest’anno però – conclude – sarà più particolare degli altri perché ricorderemo la scomparsa di uno dei tre Volover’s”.