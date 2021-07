Liberalismo, neoliberismo e privacy | di Roberta Bramante

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







La trasformazione dell’Homo politicus in Homo oeconomicus in atto nelle società neoliberiste sostituisce e ribalta completamente i termini sociali. Come diceva Marx, non è la sovrastruttura a determinare la struttura, non sono la politica o le ideologie a influenzare il sistema economico di una società ma è l’economia stessa che sottomette e piega qualsiasi prospettiva politica ai suoi interessi, distruggendo di fatto ogni espressione democratica, ogni visione comunitaria, soprattutto ogni diritto alla libertà autentica. Sono le leggi economiche che attraverso bombardamenti mediatici e pubblicitari, piegano il nostro essere, le mode, i gusti e infine, volenti o nolenti, le nostre scelte, le nostre vite private. È il mercato e le sue leggi che impongono la morale, ci dicono cosa è giusto e cosa è sbagliato, entrano e controllano di fatto la nostra dimensione più intima e non c’è legge atta a tutelare la privacy che tenga. Il focus principale dello Stato neoliberista è smantellare non solo i principi originari del Liberalismo stesso che si fondano sulla libertà individuale, sulla libera scelta di ogni soggetto, ma soprattutto annientare lo Stato Sociale, qualsiasi forma di Welfare di keynesiana memoria per rendere la massa sempre più fragile e quindi controllabile. Gli stessi valori di destra vengono clamorosamente meno quando, in virtù dei profitti economici, si distrugge il sacrosanto diritto alla propria autodeterminazione. Inoltre, in questa dimensione priva di tutele, altamente invasiva e invadente, le donne sono i soggetti maggiormente colpiti. È sulle donne infatti che ricade il peso di questa politica manipolativa. Prima di tutto le vengono cuciti addosso ruoli, propensioni, attitudini e capacità anacronistici, intrisi di stereotipi fuorvianti e poi le si carica il peso dell’assenza di quei diritti sociali negati, ponendo sulle loro spalle il carico maggiore di responsabilità, soprattutto familiari. Si sostituisce alle mancanze dello Stato, sempre meno propenso a garantire sostegno, assistenza, quindi equità, giustizia e appunto la possibilità di essere ciò che si vuole. Il Neoliberismo si priva del suo Cardine principale che dal Giusnaturalismo fonda l’essenza della sua politica: il principio di autodeterminazione, riservando la libertà non certo a tutti gli individui ma solo a una sempre più esigua minoranza, che confonde tale diritto con la volontà di sopraffazione del più forte, economicamente parlando, sul più debole. La logica del profitto ha soppiantato qualsiasi forma di individualità sana e autentica in un sistema sempre più amorfo, spersonalizzato e anonimo.

Roberta Bramante