Luca Laruccia presenta il singolo “Amore discount”. Esiste ancora l’amore autentico?

Bentrovati nella nostra rubrica “Voci del cuore” dove si parla di artisti e personaggi che sanno comunicare attraverso la loro arte al cuore della gente.

Oggi voglio che vi soffermiate per un attimo sulla profondità che questa canzone esprime. “Amore discount” di Radiosuoff, nome d’arte di Luca Laruccia.

Luca Laruccia è un cantautore che sa bene quello che vuole trasmettere con le sue canzoni. All’apparenza sembra una persona tutta d’un pezzo che non lascia spazio ai dispiaceri della vita ma nel suo singolo “Amore discount” emerge tutta la sua capacità espressiva di fondere insieme verità tanto reali quanto difficili da descrivere, con parole semplici.

Ci troviamo di fronte ad una realtà in cui molte coppie stanno insieme per “pagare il mutuo” e non per amore, spesso i giovani si lasciano con un messaggio su whatsapp dopo anni o mesi che sono stati insieme, insomma l’amore è talmente rarefatto che sembra vivere solo nelle favole.

“Nei miei sogni io e te in un discount a comprare le cioccolate” canta una strofa della canzone…

Quante volte vi siete soffermati a pensare che anche il gesto più semplice in compagnia della persona giusta è fonte di una grande gioia? Non servono necessariamente macchine, gioielli, vacanze o “cose” se una coppia vive un amore autentico… Anche andare a fare la spesa insieme rappresenta un momento felice!

Se è rimasto un sentimento vero, puro, la perdita di quella persona che ci ha lasciato, diventa insostenibile al punto che si desidera che il dolore fisico di un dente possa distrarci dalla sofferenza emotiva che proviamo… Il singolo, “Amore discount” vive di frasi e di una melodia in cui tutti possono ritrovarsi.

“Ho deciso di scrivere canzoni che abbiano un testo che mi rappresenti sempre, in grado di trasmettere la mia essenza. Un messaggio che arrivi dritto al cuore di chi ascolta, perché quando canto mi vesto di emozioni che come un vestito devono calzarmi a pennello” afferma il cantante Luca Laruccia.

Di qui, traspare tutta la sua determinazione nel voler comunicare le sue “leggi universali” sull’amore con la sua semplicità.

Il videoclip realizzato sottoforma di cartone animato, oltre ad essere fresco e adatto alla visione di un pubblico di bambini, induce a riflettere proprio sul concetto di “amore liquido” per dirlo alla Z. Bauman!

Chi è nella vita Luca Laruccia?

Un cantautore certo, ma in primis è figlio e padre di un bambino di 7anni. Musicista a tempo pieno? No, gestisce un centro diurno per ragazzi diversamente abili a Giovinazzo. Tra i suoi pregi più grandi, c’è la sua capacità di essere una persona molto spontanea, affabile e decisa…Ah per chi non lo avesse notato, ha un sorriso che visto dal vivo incanta, ma noi questo non glielo diciamo o potrebbe arrossire, perché potremmo metterlo in imbarazzo! 😉

Ecco chi “si nasconde” dietro al nome di “Radiosuoff” con “Amore discount”, un uomo che si interroga se il mondo in cui viviamo non si sia trasformato in un grande supermercato in cui anche i sentimenti si comprano proprio come in un discount! E voi lettori, vi siete mai ritrovati a vivere un “amore discount”?